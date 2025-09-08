Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la periodista Jean E. Carrolll, en una combinación de imágenes. AFP

El tribunal de apelaciones confirma la condena de 83 millones de dólares contra Trump por difamación

Los tres jueces rechazaron el argumento de la inmunidad presidencial al considerar que los hechos denunciados por la periodista E. Jean Carroll pertenecen a la esfera privada del magnate

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:52

Si lo que más duele a Donald Trump es el dinero, el mandatario sufrió este lunes un duro golpe que aún no es definitivo, al ... quedarle la posibilidad de recurrir ante el Supremo. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que abarca Nueva York, Connecticut y Vermont, ratificó la condena que le obliga a pagar 83,3 millones de dólares a la periodista de 'Vanity Fair' E. Jean Carroll por difamación. Para ello los tres jueces, que no firmaron la decisión con sus nombres, desestimaron unánimemente su argumento de que el Supremo había reconocido la amplitud de su inmunidad presidencial.

