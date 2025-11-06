Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

El Supremo avala la política de Trump de limitar los derechos de las personas transgénero

El tribunal permite aplicar de inmediato la norma que obliga a reflejar en los pasaportes el sexo asignado al nacer y elimina la opción 'X' introducida por Biden

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:30

Comenta

El Tribunal Supremo de EE UU respaldó este jueves al gobierno de Donald Trump en su decisión de limitar los derechos de las personas transgénero ... o no binarias que hasta ahora podían registrarse como tales en los pasaportes. Como dijo el presidente en su toma de posesión, «a partir de ahora se aplicará la política oficial del gobierno de EE UU de que sólo existen dos géneros, masculino y femenino». Será el género designado al nacer el que figure en los documentos oficiales a lo largo de la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  6. 6

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  7. 7 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  8. 8 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  9. 9 La nao San Juan vuelve a la vida
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Supremo avala la política de Trump de limitar los derechos de las personas transgénero

El Supremo avala la política de Trump de limitar los derechos de las personas transgénero