En noviembre, Elon Musk ofreció a Donald Trump una visita guiada a las instalaciones Starbase de SpaceX en Texas. Reuters

SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones del Pentágono para fabricar satélites militares

Se emplearían para rastrear misiles y aeronaves como parte del proyecto Cúpula Dorada de Trump

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:42

SpaceX, la empresa de Elon Musk, recibirá 2.000 millones de dólares para desarrollar satélites que puedan rastrear misiles y aeronaves. El contrato con el ... Pentágono surge dentro del proyecto Cúpula Dorada del presidente estadounidense Donald Trump, según informa el periódico 'Wall Street Journal'. El plan consiste en la creación de un sistema «indicador de objetivos aéreos en movimiento» y podría llegar a utilizar hasta 600 satélites, según fuentes cercanas al plan.

