Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El destructor estadounidense USS Gravely zarpa de Trinidad y Tobago en medio de la creciente tensión entre EE UU y Venezuela. Reuters

EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

La operación incluiría asimismo puertos y pistas de despegue en el país caribeño que podrían ser utilizadas para el tráfico de drogas

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Donald Trump negó este viernes que haya tomado la decisión de ordenar un ataque aéreo en Venezuela a objetivos militares y de infraestructura que puedan ... servir al narcotráfico, según aseguraba el diario 'Miami Herald'. «El ataque por aire podría llegar en cuestión de días o incluso horas», aseguró este viernes el rotativo. 'The Wall Street Journal' lo publica también con sus propias fuentes, matizando que el presidente estadounidense aún no había tomado la decisión. «Se trata de fuentes anónimas que no saben de lo que están hablando», desacreditó Anna Kelly, secretaria adjunta de Comunicación de la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  6. 6 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  7. 7 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  8. 8 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  9. 9 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  10. 10 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela