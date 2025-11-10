Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

E. P.

El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del gobierno

Para que la reapertura sea efectiva, el proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y luego firmado por Donald Trump

T. Nieva

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:14

Comenta

Fue un domingo de maniobras políticas, conversaciones ocultas y sorpresas. A última hora, y gracias al voto de ocho senadores demócratas, el Senado estadounidense alcanzó ... un acuerdo que avanza hacia la reapertura del Gobierno federal tras cinco semanas. Los liberales se unieron al los republicanos, con mayoría en la Cámara Alta, a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, así como garantías de que los trabajadores federales despedidos durante el cierre sean reincorporados a sus puestos. Con todo, el proyecto requiere de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes antes de ser enviada para su firma al presidente estadounidense, Donald Trump, quien horas antes de la votación había señalado que «parece que estamos muy cerca del fin del cierre».

