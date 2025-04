Rusia libera a una estadounidense presa por traición tras reanudar el diálogo con Washington

Rusia ha liberado a Ksenia Karelina, una joven estadounidense que desde el pasado verano cumplía una condena de doce años de cárcel por traición al ... Estado. La excarcelación se ha producido al comienzo de una nueva fase de negociaciones entre Moscú y Washington para reestablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. El caso tiene una dimensión simbólica clara, ya que Karelina fue acusada después de donar 52 dólares a una organización benéfica ucraniana con sede en Estados Unidos.

La joven, que tiene doble nacionalidad rusa y estadounidense, vuela este jueves hacia EE UU, según ha publicado en las redes sociales el secretario de Estado Marco Rubio. El jefe de la diplomacia ha explicado que Ksenia ha permanecido «detenida injustamente por Rusia durante más de un año» y ha atribuido su nueva situación al presidente Donald Trump, que «seguirá trabajando por la liberación de todos los estadounidenses».

Moscú y Washington han decidido realizar un canje de prisioneros, entre los cuales se encuentra la joven, como muestra de buena voluntad en las conversaciones que esta mañana han retomado las delegaciones de ambos países en Esrambul. El intercambio se habría producido en Abu Dabi y los estadounidenses habrían liberado, al menos, a Arthur Petrov, un ciudadano ruso-alemán detenido en 2023 por comprar microtecnología original de EE UU para vendérsela a la industria militar que abastece al ejército de Rusia.

Ksenia, de 33 años, bailarina de profesión y residente en Los Ángeles, fue arrestada en enero de 2024 tras aterrizar en Ekaterimburgo, a unos 1.600 kilómetros al este de Moscú, con la intención de visitar a unos familiares. Las autoridades la detuvieron tras descubrir que, justo al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, había donado 32 dólares a una institución benéfica de la exrepública atacada. Al parecer, el Servicio de Seguridad ruso FSB, la antigua KGB, encontró un rastro de la transferencia en el teléfono móvil de la mujer.

El juicio se celebró el pasado agosto y de nada sirvió que la acusada argumentara que había donado el dinero a una ONG que proporcionaba ayuda humanitaria a civiles ucranianos y rusos. Por el contrario, la Fiscalía adujo que la organización suministraba armas a los soldados de Ucrania, un extremo desmentido por la propia asociación y por otros organismos de derechos civiles. Ksenia, que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2021, acabó en una colonia penitenciaria.

Su abogado, Mikhail Mushailov, ha confirmado que este mismo jueves ha sido entregada a EE UU en un «intercambio» y que había llamado a sus familiares antes de retornar a Los Ángeles. Se da la circunstancia de que la joven fue juzgada en el mismo tribunal que condenó por espionaje a Evan Gershkovich, el reportero de 'The Wall Street Journal' liberado hace meses en otro intercambio de presos.

Nueva negociación

A las diez de la mañana de este jueves se han vuelto a reunir en Estambul negociadores rusos y norteamericanos con el objetivo exclusivo de seguir avanzando en el restablecimiento del funcionamiento de las respectivas representaciones diplomáticas, dejando de lado las fracasadas conversaciones de paz para Ucrania. Tanto Moscú como Washington han dejado claro que esta segunda reunión nada tiene que ver con la búsqueda de una solución al conflicto ucrniano.

La delegación norteamericana está encabezada por Sonata Coulter, subsecretaria adjunta de Estado para Rusia y Europa Central. Y la rusa por el recién nombrado embajador en Washington, Alexánder Darchiev. La primera reunión en este formato tuvo lugar también en Estambul, en el Consulado de EE UU, el pasado 27 de febrero y también participaron Darchiev y Coulter. Al igual que entonces, las conversaciones de este jueves serán a puerta cerrada, pero esta vez transcurren en el edificio del Consulado ruso.

Durante las negociaciones del 27 de febrero, que se prolongaron por espacio de seis horas y media, el Departamento de Estado norteamericano dio luz verde a Darchiev para ponerse al frente de la Embajada en Washington y «se acordaron medidas conjuntas para garantizar la financiación sin obstáculos de las actividades de las misiones diplomáticas de Rusia y los Estados Unidos». «También se plantearon cuestiones relacionadas con la propiedad diplomática de Rusia en Estados Unidos de cara a la devolución a la parte rusa de seis inmuebles confiscados ilegalmente en el periodo comprendido entre 2016 y 2018», decía el comunicado del Ministerio de Exteriores en Moscú.

Esta disputa se remonta al final del mandato presidencial de Barack Obama cuando, como medida de castigo por la injerencia electoral y los pirateos de correos de Hillary Clinton por parte de hackers rusos, fueron cerradas e incautadas dos mansiones pertenecientes la legación diplomática del Kremlin, una en Centreville (Maryland) y la otra en Glen Cove, en Long Island (Nueva York). Ambas en la costa y supuestamente utilizadas en misiones de espionaje. Se clausuró también el consulado ruso en San Francisco.

Moscú no respondió de igual manera de forma inmediata porque faltaban escasos días para que tomara posesión en su primer mandato Donald Trump, con quien el Kremlin no quería iniciar las relaciones con un conflicto. Pero este problema con Trump no se resolvió. Al revés, se agravó. En 2018, la Casa Blanca ordenó el cierre del consulado ruso en Seattle debido a su proximidad a una base de submarinos y al fabricante de aviones estadounidense Boeing. Los diplomáticos rusos perdieron además otros dos inmuebles utilizados para ocio vacacional. Desde entonces, Moscú ha apelado repetidamente a la ONU para instar a Estados Unidos a devolverle las propiedades. Los americanos, por su parte, vieron cerrados sus consulados en San Petersburgo, Vladivostok y Ekaterimburgo.