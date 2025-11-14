Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La inflación alcanza su nivel más alto en 16 meses con el precio de los huevos disparado un 22% este año
El portaaviones 'USS Gerald Ford'. AFP

El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' contra el narco en Latinoamérica

La decisión se ha tomado pocos días después de que el portaaviones 'USS Gerald Ford', el más potente que posee EE UU, llegara al sur del Caribe

T. Nieva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció en la noche del jueves la operación militar 'Southern Spear' (Lanza del sur), para combatir el narcotráfico ... en Latinoamérica, que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela. En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Aunque no lo especifica, se da a entender que el nombre podría englobar el nutrido despliegue militar que EE UU mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana, desde este verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  2. 2 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  3. 3 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  6. 6 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  7. 7 Medio centenar de desalojados por un incendio activo pero controlado en la subida al faro de Higuer de Hondarribia
  8. 8

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras
  9. 9 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  10. 10 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' contra el narco en Latinoamérica

El Pentágono anuncia la operación &#039;Lanza del sur&#039; contra el narco en Latinoamérica