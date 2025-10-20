Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maniobras de Estados Unidos en Latinoamérica. X

La nueva guerra de EE UU contra el narcotráfico dispara la tensión en Latinoamérica

Colombia llama a consultas a su embajador en EE UU mientras Lula da Silva advierte contra las «intervenciones extranjeras»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El rifirrafe diplomático que Donald Trump ha abierto con el gobierno de Colombia, el último país latinoamericano al que acusa de estar en connivencia con ... el narcotráfico, escaló este lunes un peldaño más con la llamada a consultas del embajador colombiano en Estados Unidos, que ya está de regreso en Bogotá. El presidente Gustavo Petro pasa así de las palabras a los hechos después de que su homólogo en la Casa Blanca, Donald Trump, dijese de él que «es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas por toda Colombia» y que «no hace nada para detenerlo a pesar de las ayudas a gran escala que le envía Estados Unidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La nueva guerra de EE UU contra el narcotráfico dispara la tensión en Latinoamérica

La nueva guerra de EE UU contra el narcotráfico dispara la tensión en Latinoamérica