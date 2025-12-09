Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel con la imagen de Yuanxin en el que se indica que sigue desaparecido. R. C.

Un niño chino de 6 años encarna la crueldad de Trump con los inmigrantes

Estados Unidos ·

El pequeño Yuanxin fue separado de su padre en Nueva York para forzarle a firmar la deportación y aún se desconoce su paradero

Marcedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:59

Comenta

Un niño de 6 años con gafas y ojos achinados es el último rostro de la crueldad migratoria de Donald Trump. «Barbarie», la calificaba Sam ... Rasiotis, cuyo hijo era compañero del pequeño refugiado en el mismo colegio público de Astoria (Queens) al que asistía desde septiembre. Yuanxin fue separado de su padre el pasado día 26 durante una cita rutinaria en la oficina de servicios migratorios. Todavía hoy se desconoce su paradero.

