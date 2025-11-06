Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nancy Pelosi. Efe

Nancy Pelosi, histórica dirigente demócrata, anuncia con 85 años su retirada de la vida política

Fue la primer mujer que dirigió la Cámara de Representantes de Estados Unidos

T. Nieva

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:27

La histórica representante del Partido Demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes estadounidense, ha anunciado este jueves que dejará la ... política en las próximas elecciones, después de estar en el Congreso durante casi 40 años. «No buscaré la reelección al Congreso» en los comicios legislativas de 2026, dijo la dirigente de 85 años en un vídeo dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal, San Francisco.

