Naciones Unidas apoya el plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes una resolución respaldada por Estados Unidos que declara el plan de autonomía de Marruecos para ... el Sáhara Occidental como la solución «más viable» para este territorio, a pesar de la oposición de Argelia, que no participó en la votación como señal de protesta. La iniciativa recibió once votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

La aprobación de la resolución -llevada por EE UU- supone un «cambio histórico», destacó el rey Mohammed VI de Marruecos. El texto considera que el plan de Rabat, presentado ante Naciones Unidas en 2007 y que otorga a la excolonia española autonomía bajo soberanía de Marruecos, representa «la solución más viable» para sentar «las bases» para unas hipotéticas negociaciones que pongan fin a medio siglo de conflicto por este territorio. El visto bueno al documento, además, supone la extensión del mandato de la Misión de las ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) hasta octubre de 2026.

Mike Waltz, representante de EE UU ante Naciones Unidas, defendió que la resolución aprobada es resultado de «un esfuerzo por incorporar las propuestas de todos». «Exhortamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión», declaró.

Argelia, principal aliado del Frente Polisario, se mostró muy crítica con el documento. Su ministro de Exteriores, Ahmed Attaf, explicó que su país no había participado en la votación para «demostrar su distanciamiento de un texto que no refleja suficientemente la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización». La resolución «provoca un desequilibrio entre las dos partes en conflicto, ya que ejerce énfasis únicamente en la ambición territorial de una de ellas».