Dick Cheney. Reuters

Muere a los 84 años el exvicepresidente de EE UU Dick Cheney, el cerebro de la guerra de Irak

El político republicano fue la mano derecha de George W. Bush aunque en los últimos tiempos se había alejado de los conservadores, con duras críticas hacia Trump

María Rego

María Rego

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:46

Comenta

Estados Unidos ha perdido a uno de sus políticos más influyentes de las últimas décadas. Dick Cheney, vicepresidente durante los dos mandatos (2001-2009) de ... George W. Bush, falleció el lunes por la noche a los 84 años debido a las complicaciones de una neumonía y varias enfermedades -había sufrido cinco infartos- que arrastraba desde hacía tiempo. El republicano ejerció un enorme poder como mano derecha del inquilino de la Casa Blanca y pasará a la historia como el cerebro de la guerra de Irak y la invasión de Afganistán tras los atentados del 11-S. Con el paso del tiempo, y alejado ya de la primera línea pública, se había distanciado de las filas conservadoras, hasta el punto de que en las elecciones de 2024 dio su voto a la demócrata Kamala Harris.

