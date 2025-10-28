EE UU mata a 14 personas en nuevos ataques contra cuatro narcolanchas en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo otros tres bombardeos contra cuatro embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, según ha confirmado este martes ... el secretario de Defensa estadounidense. Pete Hegseth asegura que estos ataques, lanzados en aguas internacionales del océano Pacífico, se saldaron con catorce muertos y que hay un superviviente. Desde que comenzó la campaña contra las redes del tráfico de drogas en el Caribe, frente a Venezuela, y en el Pacífico, cerca de Colombia, la cifra de fallecidos supera el medio centenar. Washington acusa a los gobiernos colombiano y venezolano de colaborar y organizar las redes del narcotráfico con destino al mercado estadounidense.

Hegseth ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social X que los «ataques letales y cinéticos» fueron lanzados el lunes por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las embarcaciones «eran operadas por organizaciones terroristas que trafican con narcóticos en el Pacífico oriental», añadió sin detalles sobre el lugar de los bombardeos, según recoge Europa Press.

«Los cuatro barcos eran conocidas por nuestro aparato de Inteligencia, transitaban en rutas de narcotráfico conocidas y transportaban drogas», ha subrayado. «Ocho narcoterroristas iban a bordo de las embarcaciones alcanzadas en el primer ataque. Cuatro narcoterroristas estaban en otra narcolancha en el segundo ataque. Tres narcoterroristas iban en otro barco en la tercera acción», ha detallado.

En aguas internacionales

Hegseth insiste en que «todos los ataques fueron lanzados en aguas internacionales, sin daños para las fuerzas estadounidenses». Además, ha dicho que las autoridades de México «asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate» del superviviente, sin más detalles al respecto.

Por último, ha insistido en que el Departamento de Estado «ha pasado dos décadas defendiendo a otras naciones». «Ahora estamos defendiendo la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y serán tratados de la misma manera. Les localizaremos, les ubicaremos y después les cazaremos y mataremos», ha advertido.