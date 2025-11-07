Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gavini Newsom, gobernador de California. Afp

Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump

Frente al ala moderada del Partido Demócrata, ha optado por enfrentarse cara a cara con el presidente republicano y su figura crece como futuro candidato a la Casa Blanca

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:02

Comenta

Durante el primer mandato de Donald Trump, los demócratas trataron de llegar a acuerdos con el magnate. Ahora, tras su regreso en enero a la ... Casa Blanca, buscan a alguien capaz de enfrentarse a él y de apartar a los republicanos del poder en los comicios presidenciales de 2028. Kamala Harris fracasó en las pasadas elecciones. Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, apenas tiene bagaje político y está, para muchos, demasiado escorado a la izquierda. El foco se dirige más hacia el gobernador del poderoso Estado de California, Gavin Newsom, capaz de combatir al líder republicano con sus propias armas. Otro peso pesado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  5. 5 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  6. 6 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  7. 7

    Gaintxurizketa, 8 años de contratiempos en una obra que ve la luz al final del túnel
  8. 8 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  9. 9

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»
  10. 10 Bilbao saca un piso en alquiler por 55 euros a cambio de cuatro horas semanales de trabajos a la comunidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump

Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump