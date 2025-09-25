Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

James Comey, durante una declaración jurada. Reuters

Una fiscal elegida por Trump prepara cargos contra el exdirector del FBI James Comey

El presidente de EEUU ha iniciado una campaña para acabar con sus enemigos políticos y trata de que sea acusado de perjurio ante el Congreso

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:58

Lindsey Halligan juró el lunes como fiscal interina de Virginia con un solo objetivo: presentar cargos contra los enemigos del presidente Trump. En el caso ... del exdirector del FBI James Comey, es una carrera contra reloj, porque el martes vence el plazo legal para poder acusarle de perjurio durante una declaración jurada que tuvo en el Congreso cinco años atrás. No es el único enemigo político contra el que el presidente clama venganza.

