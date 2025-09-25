Una fiscal elegida por Trump prepara cargos contra el exdirector del FBI James Comey

Lindsey Halligan juró el lunes como fiscal interina de Virginia con un solo objetivo: presentar cargos contra los enemigos del presidente Trump. En el caso ... del exdirector del FBI James Comey, es una carrera contra reloj, porque el martes vence el plazo legal para poder acusarle de perjurio durante una declaración jurada que tuvo en el Congreso cinco años atrás. No es el único enemigo político contra el que el presidente clama venganza.

«¿Y qué pasa con Comey, Adam 'Shifty' Schiff, y Letitia (James)?? … HAY QUE HACER JUSTICIA YA!», publicó Trump en las redes sociales la semana pasada. Los abogados de la fiscalía y el Departamento de Justicia habían recomendado no presentar cargos contra Comey por falta de pruebas, pero eso no contentó al mandatario. El pasado viernes destituyó al fiscal de carrera Erik Siebert, forzado a dimitir, y lo reemplazó con su abogada personal, de 36 años, sin más experiencia que la de defenderlo y trabajar para una empresa de seguros.

Trump alega frecuentemente que durante su primer mandato le pasó la mano a Hillary Clinton por ser la esposa de un expresidente. «Pero después de lo que me hicieron a mí, es hora de ir a por esta gente», ha dicho públicamente. Halligan, una exconcursante en certámenes de belleza que conoció a la viuda de Charlie Kirk –el activista asesinado– en un colegio jesuita, es una abogada «intrépida», alabó Trump cuando anunció que sustituiría al fiscal de Virginia.

El presidente cree que Comey, agradecido por haber dañado la candidatura de Clinton al reabrir el caso contra ella 8 días antes de las elecciones –acusada de recibir emails clasificados en un servidor privado–, fue parte de una conspiración para filtrar información sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Durante su testimonio jurado ante del Congreso del 30 de septiembre de 2017, el alto funcionario negó haber autorizado ninguna filtración, lo que contradijo el testimonio de su segundo, Andrew McCabe, que le sustituyó temporalmente en el cargo. Trump también relacionó a McCabe con la conspiración contra él y buscó sin éxito su imputación.

Una larga lista

Ese podría ser nuevamente el caso de su abogada con Comey. Como leal del presidente, Halligan tiene la opción de presentar el caso ante un gran jurado antes del martes, pero los expertos advierten de que demostrar perjurio en la declaración de Comey será un desafío.

Comey es solo uno más de «la banda» de conspiradores en la que el presidente ve como cabecilla a su antecesor. «Barack Hussein Obama. ¿te suena?», apunta en un vídeo. En la diana inminente está la investigación contra la fiscal neoyorquina Letitia James, acusada de fraude hipotecario, como ha hecho con el senador Adam Schiff, que como diputado presidió la investigación de 'impeachment' contra él, y la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, que necesita destituir para poner a alguien afín en el cargo. El fiscal de Virginia despedido también concluyó que no había pruebas contra James. En privado, la fiscal Pam Bondi habría apoyado a Siebert, pero el presidente clama venganza.

Su campaña contra «la izquierda radical» se extiende a los grandes donantes demócratas como George Soros, a cuya organización quiere imputar por cargos tan dispares como incendio premeditado o apoyo al terrorismo, publicó 'The New York Times'. Según la directiva a la que dice haber tenido acceso, un alto funcionario de Justicia habría instado a más de media docena de fiscalías federales a que redacten planes para investigar a la fundación del multimillonario. Sería la primera vez en décadas que se prueba la interferencia directa de la Casa Blanca en las investigaciones del Departamento de Justicia.

En un comunicado, la Open Society Foundation que dirige el hijo del multimillonario ha denunciado las acusaciones «políticamente motivadas para silenciar la libertad de expresión de la sociedad civil», pero todo indica que la intención del presidente puede ser más personal. «George Soros es un mal tipo y hay que meterlo en la cárcel», dijo a NBC.