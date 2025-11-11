Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El senador demócrata Jeff Merkley llega a la carrera a la votación. Reuters

El fin del cierre de gobierno abre un cisma en el Partido Demócrata de EE UU

Aumentan las voces que piden la dimisión del líder de la formación en el Senado, Chuck Schumer, que estaba al tanto de las negociaciones

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:45

Comenta

La rendición de siete senadores en la guerra de los presupuestos ha abierto una crisis interna en el Partido Demócrata que acaba con la poca ... fe que quedaba entre las bases. En la noche en que cerca de dos millones de funcionarios respiraban aliviados por la previsible vuelta a sus puestos de trabajo, los programas de la noche se caracterizaban por la frase de estupor e indignación que dio título al show de Jon Stewart, el humorista político de más audiencia: «I can't f**** believe it!» (No me lo puedo creer).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  8. 8

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fin del cierre de gobierno abre un cisma en el Partido Demócrata de EE UU

El fin del cierre de gobierno abre un cisma en el Partido Demócrata de EE UU