Abigail Spanberger, futura gobernadora de Virginia, sonríe tras su victoria electoral. Reuters

Los demócratas se imponen en Virginia y Nueva Jersey un año después de su debacle electoral

Las candidatas a gobernadora de los dos Estados han protagonizado una campaña moderada, pero salpicada de críticas a Trump y su gestión del país

María Rego

María Rego

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:57

El Partido Demócrata disfruta desde la noche del martes de su momento más dulce en un año. Doce meses después de que Donald Trump arrasara ... en las elecciones presidenciales, y arrinconara a sus rivales en las principales instituciones del país, los progresistas saborean de nuevo la victoria tras ganar la alcaldía de Nueva York -con el musulmán Zohran Mamdani como futuro regidor- y quedarse también con el mando de los Estados de Nueva Jersey y Virginia. Además, California, en manos demócratas, ha aprobado en las urnas el cambio de su mapa electoral. Unos resultados que seguramente habrán amargado el primer aniversario de su segundo triunfo en las urnas al inquilino de la Casa Blanca.

