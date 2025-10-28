Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El expresidente estadounidense Joe Biden pronuncia un discurso en un acto celebrado el domingo en Boston. AFP

El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

Un informe de cien páginas considera que deberían ser anuladas todas las leyes y decretos que no se firmaron de su puño y letra sino con autopen

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 28 de octubre 2025, 20:43

Los legisladores republicanos han respaldado en la Cámara Baja la teoría de Donald Trump que permitiría deshacer buena parte de los indultos y órdenes ejecutivas ... firmados por su antecesor. Bajo el título «La presidencia del autopen de Biden: Decadencia, Delirio y Engaño en la Casa Blanca», el informe de cien páginas valida la teoría conspiratoria de que el mandatario demócrata era solo un títere, por lo que sienta las bases para anular todo lo que firmó digitalmente.

