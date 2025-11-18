Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Varios ciudadanos piden la publicación de los archivos de Epstein. efe

La Cámara de Representantes aprueba con sólo un voto en contra la publicación de los archivos de Epstein

La norma tiene que pasar ahora por el Senado y luego contar con la firma de Donald Trump, que ha prometido que dará el visto bueno

T. Nieva

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

La Cámara de Representantes ha votado este martes abrumadoramente a favor de un proyecto de ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar los ... archivos sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein. Durante meses, Donald Trump ha tratado de que no se difundieran, pero a última hora y por las presiones de su partido (Republicano) apoyó que se diera vía libre. Sólo votó en contra el republicano Clay Higgins, representante por Luisiana. La norma tiene que ser aprobada ahora por el Senado y firmada por el presidente, que ha prometido que dará el visto bueno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  3. 3 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  7. 7 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  10. 10

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Cámara de Representantes aprueba con sólo un voto en contra la publicación de los archivos de Epstein

La Cámara de Representantes aprueba con sólo un voto en contra la publicación de los archivos de Epstein