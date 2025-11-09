Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de varios militares norteamericanos. A. P.

Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

La suspensión de pagos de la administración de Trump deja a los soldados en situación precaria

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:18

Comenta

El conflicto presupuestario entre republicanos y demócratas que ha conducido a la suspensión de pagos de la administración de Donald Trump afecta también a las ... decenas de miles de soldados estadounidenses emplazados en Alemania. Como otros empleados públicos llevan desde el 1 de octubre sin cobrar sus salarios y muchos tienen entre tanto dificultades para alimentar a sus familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 La Behobia - San Sebastián 2025, en directo
  4. 4 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  5. 5

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  6. 6 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  7. 7 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  8. 8 Luci, la abuela que se prepara para la Behobia - San Sebastián: «Llevo todo el año preparando la carrera»
  9. 9

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  10. 10 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos

Una base militar estadounidense en Alemania aconseja a su personal acudir a los bancos de alimentos