Ursula von der Leyen desaconseja a los alemanes reservar ya vacaciones para el verano

COLPISA | CORRESPONSALES Domingo, 12 de abril 2020, 09:57 | Actualizado 18:31h. Comenta Compartir

Alemania La Comisión Europea aconseja no hacer reservas para las vacaciones de verano

POR JUAN CARLOS BARRENA

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ha aconsejado a los ciudadanos del continente renunciar a la reserva de sus vacaciones de verano debido a la crisis del coronavirus. «Mejor si esperan con esos planes. Nadie puede hacer previsiones fiables aún para los meses de julio y agosto», afirma Von der Leyen en declaraciones al dominical Bild am Sonntag. Igualmente se muestra escéptica ante la propuesta del gobierno de Berlín de que aquellos que tengan ya viajes turísticos pagados reciban a cambio un bono o vale para un viaje posterior si la epidemia no permite aún disfrutar de su destino vacacional para evitar la quiebra de turoperadores y agencias de viajes. «En toda Europa la gente tiene derecho a elegir entre la devolución del dinero o el bono», dijo la política conservadora recordando una disposición de la UE. Pese a todo subrayó que «en esta crisis es necesaria la solidaridad de todos. Quien financieramente pueda permitírselo no debería insistir en recuperar su dinero, sino ayudar con los bonos a que la empresa turística pueda superar estas difíciles semanas».

Los ferrocarriles germanos Deutsche Bahn llevan semanas registrando un fuerte retroceso en la cifra de pasajeros. Durante los días de Semana Santa solo ha contabilizado 300.000 reservas, frente a los 1,5 millones del pasado año. Pese a todo los viajeros han aumentado en estas fechas ligeramente, ya que en los días previos a Pascua los trenes de largo recorrido solo tuvieron una ocupación del 10% al 15% de lo normal. El club alemán del automóvil también ha registrado un retroceso del 41% en las peticiones de asistencia en carretera durante el Viernes Santo.

La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller federal, Angela Merkel, continúa su escalada en las encuestas sobre intención de voto debido a la gestión del gobierno de la crisis del coronavirus. Un sondeo del instituto demoscópico Kantar publicado este domingo señala que la CDU obtendría en unas eventuales elecciones anticipadas un 37% de votos, cuatro puntos más que hace una semana y 13 puntos más que hace cinco semanas. Todos los demás partidos pierden popularidad. Los Verdes obtendrían un 16% de votos, el Partido Socialdemócrata un 17%, la ultranacionalista Alternativa para Alemania un 10%, La Izquierda un 9% y los liberales un 6%.

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, ha condenado el comportamiento agresivo de algunos alemanes ante sus vecinos franceses en algunas regiones fronterizas por la crisis del coronavirus. «Corona no conoce nacionalidades. Lo mismo sucede con la dignidad humana», dijo el ministro en un mensaje difundido por twitter. Resulta doloroso ver como nuestros amigos y amigas franceses son ofendidos y agredidos debido al Covid-19», señaló el ministro después de que en la frontera entre Francia y la región alemana del Sarre se registraran incidentes con alemanes que insultan y lanzas huevos contra sus vecinos franceses. «Quien hace algo así atenta contra la amistad de nuestros pueblos», advirtió Maas.

Un párroco de la pequeña localidad bávara de Bad Bayersoien ha introducido la modalidad de «drive in», como los restaurantes de comida rápida que sirven en la ventanilla de los automovilistas, para bendecir los alimentos de Pascua con los que tradicionalmente acuden los fieles a las iglesias, cerradas en toda Alemania por la crisis del coronavirus. Antes su parroquia circula una larga caravana de fieles en sus vehículos que portan sus clásicos asados de cordero o huevos de Pascua coloreados para que el sacerdote Rudolf Scherer los bendiga a pie de automóvil con agua bendita, mientras la policía local y los bomberos regulan el tráfico.

Reino Unido Trump quería enviar medicamentos a Johnson

POR iñigo gurruchaga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ordenado, en la noche del lunes, a empresas farmacéuticas de su país que llamasen a los médicos que atendían al primer ministro británico, Boris Johnson, cuando la gravedad de su estado de salud había aconsejado su ingreso en la unidad de cuidados intensivos del hospital de St. Thomas. Trump añadió a la televisión Fox News que farmacéuticas y médicos «están hablando ahora mismo».

Sin embargo, el relato que publica el 'Mail on Sunday' sobre la estancia de Johnson en el hospital, afirma que la Casa Blanca llamó a la centralita, donde le aconsejaron que hablase con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Empresas privadas chinas habrían llamado también al St. Thomas, ofreciendo sus productos en nombre del Gobierno, y fueron también remitidas al Foreign Office.

El empeño de recomendar pócimas insólitas a los médicos de Johnson es el único detalle cómico de un relato que concluye con la declaración de agradecimiento del primer ministro a sus médicos, «porque me han salvado la vida». Habría respondido bien inmediatamente al tratamiento de oxígeno en la UCI, tras el deterioro de su estado desde el jueves de la semana anterior.

Los medios coinciden en que Johnson tendrá que recuperarse durante algunas semanas en relativo reposo y señalan a la mansión de Chequers, en un entorno rural de la comarca de Buckinghamshire, como su posible destino tras salir del hospital. Los jefes de Gobierno pasan allí a menudo los fines de semana. No hay indicaciones de la fecha en la que volverá a ejercer todas sus funciones.

Bélgica Bélgica se acerca a los 30.000 infectados y ya suma 3.600 muertes

POR salvador arroyo

Sin comparecencia de prensa, el Servicio Federal de Salud Pública de Bélgica ha publicado el informe diario sobre la propagación de la pandemia en el país en el que vuelve a ser significativa la cifra de fallecimientos. 268 personas han perdido la vida por la Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que amplía a 3.600 los nombres de la trágica lista en un país con menos de una cuarta de la población de España. Además, se han sucedido con respecto al balance anterior, 392 nuevas hospitalizaciones frente a 477 altas. Se mantiene la inercia de los últimos días en lo que se refiere a esta variable, que es en la que se apoyan las autoridades sanitarias para defender la fase de estabilización. Porque con ella se acompaña la disminución del número de camas en cuidados intensivos. Un total de 1.223 pacientes se encuentran en las UCIs de Bélgica, 39 menos que el viernes.

Con todo la propagación de los contagios continúa subiendo en cifras netas: se han detectado 1.629 nuevos infectados se detectados lo que acerca peligrosamente la cifra de los 30.000 desde el comienzo de la crisis. El global actual se sitúa en los 29.647. El Ejecutivo federal, a través de su ministra de Sanidad, Maggie De Block, insiste en que el uso de mascarillas «no es necesario» para la población general. Pero el colegio belga de Medicina General se ha decantado públicamente por extender su empleo como refuerzo al distanciamiento social y a las medidas de confinamiento, y no sólo en puestos de trabajo y transporte público, también en el exterior.

El sábado el Gobierno de Sophie Willmès aprobó con los diez partidos que le otorgaron poderes especiales para combatir la pandemia un ramillete de decretos. En formato videoconferencia, la primera ministra sacó adelante una serie de medias como que los trabajadores que están desempleados puedan trabajar durante esa fase en la horticultura y silvicultura sin perder sus ingresos, la exención de impuestos sobre las horas extras del personal de sectores 'críticos' e incluso la posibilidad de acceder al mercado laboral a los solicitantes de asilo.

Francia «Cada ocho minutos salva usted una vida. Quédese en casa»

POR PAULA ROSAS

A la espera de los anuncios que pueda hacer el presidente Emmanuel Macron en su discurso a la nación mañana, los hospitales franceses continúan sufriendo la presión de la epidemia de Covid-19 con cerca de 7.000 personas en las ucis y casi 14.000 fallecidos. A pesar de que las unidades de cuidados intensivos han registrado un ligero descenso del número de pacientes por tercer día consecutivo, no es el momento de relajarse, advierten las autoridades sanitarias. «Cada ocho minutos salva usted una vida. Quédese en casa», ha twiteado Macron.

El portaaviones nuclear Charles de Gaulle, emblema de la Marina francesa, llegará este mediodía a la base de Toulon para iniciar la cuarentena del medio centenar de casos que se han detectado a bordo. No está claro cómo pudieron contagiarse ya que no ha tenido contacto con el exterior desde el pasado 15 de marzo, cuando hizo una escala en Brest.

La crisis también empieza a hacer mella en la confianza de los franceses en su gobierno. Un 38% (seis puntos menos que hace dos semanas) confía en las capacidades del Ejecutivo para hacer frente a la epidemia, y un 45% (tres puntos menos) en su competencia para ayudar a las empresas a afrontar la crisis. Los grandes planes del presidente Macron para este mandato, también se tambalean. En una entrevista publicada hoy en Le Journal de Dimanche, el jefe de filas del partido del presidente, La República en Marcha, reconoce que la gran reforma faro del mandato, la del sistema de pensiones, deberá aparcarse si no logra un gran consenso republicano, ya que las prioridades tras la crisis serán otras.

Rusia El Kremlin considera «grave» la situación sanitaria en la ciudad de Moscú

POR rafael m. mañueco

Con 1.306 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 276 más que el sábado, y un total de 10.158 infectados, Moscú sigue siendo el ente territorial ruso en donde la enfermedad está teniendo mayor incidencia. La capital rusa contabiliza ya 72 fallecidos como consecuencia directa de la neumonía COVID-19. Los datos referidos al conjunto de Rusia muestran un repunte de la enfermedad con 2.186 nuevos contagios. El día anterior la cifra fue de 1.667 . El total se sitúa por tanto en 15.770 infectados y 130 fallecidos.

Algunos hospitales moscovitas empiezan a estar saturados mientras la mayoría tratan de prepararse ante una previsible avalancha de enfermos. Ante esta situación y con el presidente Vladímir Putin desaparecido desde el miércoles, el que ha salido a la palestra para dar explicaciones, justificar a su jefe e insuflar ánimo ha sido su portavoz, Dmitri Peskov, quien ayer dio una entrevista al Canal Uno de la televisión rusa.

«La situación en Moscú a causa de la propagación del coronavirus es grave (...) los hospitales funcionan ya en heroico modo de emergencia a causa de la gran afluencia de pacientes que están registrando», ha reconocido Peskov. Según sus palabras, la orden de Putin de declarar no laborables todos los días hasta el 30 de abril inclusive, para propiciar que alcaldes y gobernadores regionales decretaran el confinamiento domiciliario obligatorio, «está dando resultado y ha permitido evitar un fuerte aumento del número de infectados».

El portavoz presidencial aseguró que no existe ningún país en el mundo que esté plenamente preparado para afrontar la pandemia del coronavirus. A su juicio, «cualquier sistema sanitario tiene que operar en condiciones de extraordinaria sobrecarga», en referencia a países como Italia, Estados Unidos y España. De Alemania señaló que «también preocupa, pero la evolución de la enfermedad está siendo allí más tranquila».

El portavoz se refirió el sábado también a la salud del jefe del Estado, quien no ha vuelto a aparecer en público desde el miércoles ni por videoconferencia. «El presidente Vladímir Putin tiene una salud excelente (...) aunque todos los contactos se realizan a través de videoconferencia, los eventos en sí mismos se han multiplicado más de lo habitual y, por supuesto, tenemos que trabajar más intensamente », declaró Peskov ante las cámaras del Canal Uno. Según su relato, »la mayoría del personal de la Administración presidencial que realiza sus actividades se somete diariamente a una prueba de coronavirus«.

Por otro lado, en el marco de la nuevas medidas anunciadas el viernes para luchar contra la pandemia, principalmente el cese de toda la actividad económica e industrial no imprescindible durante toda la semana entrante, el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, ha dispuesto un sistema de salvoconductos para quienes pretendan desplazarse por la ciudad en su propio vehículo o utilizando el transporte público.

Esos pases podrán empezar a solicitarse online o por teléfono (SMS incluidos) mañana lunes y entrarán en vigor el miércoles día 15. Serán de tres tipos según el motivo del desplazamiento: por motivos laborales, para acudir a un centro sanitario o por razones personales debidamente justificadas.

Quienes se trasladen de un lado a otro a pie no necesitarán el salvoconducto, pero sí deberán justificar su presencia en la calle si lo requiere la Policía. Los únicos supuestos autorizados son ir a comprar alimentos, medicinas, ver al médico, tirar la basura o pasear el perro. Los que se muevan en bicicleta o patinete también necesitarán el pase. Las únicas categorías de ciudadanos que no precisan formalizar el salvoconducto y pueden desplazarse sin limitaciones por Moscú son militares, funcionarios, jueces, abogados, notarios, periodistas, incluidos los corresponsales extranjeros acreditados por el Ministerio de Exteriores ruso, y los guardias jurados. La orden no hace referencia expresa al personal sanitario, aunque parece evidente que también estarán exentos de la necesidad de solicitar el permiso.

ORIENTE PRÓXIMO «La vida prevalecerá», mensaje del arzobispo de Jerusalén ante el coronavirus

POR MIKEL AYESTARAN

La Semana Santa se vive a puerta cerrada y sin peregrinos en Jerusalén a causa del coronavirus. En este Domingo Santo, el administrador apostólico del Patriarcado Latino Pierbattista Pizzaballa, quiso enviar un mensaje a los fieles de todo el mundo desde las puertas del Santo Sepulcro y declaró que «la Semana Santa es un tiempo para la vida y pese a la señal de muerte que nos rodea estos días, la vida prevaleverá». El templo donde se encuentra la tumba de Jesús está cerrado desde hace dos semanas.

Israel ha superado este fin de semana los 100 muertos y los 10.000 infectados y Jerusalén se ha convertido en el segundo lugar con más contagios del país por detrás de Bnei Brak, ciudad de judíos ultraortodoxos próxima a Tel Aviv. Las autoridades mantienen el toque de queda decretado para Pascua judía en 17 barrios de la ciudad santa.