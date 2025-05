Vuelos para trabajadores rumanos para la cosecha en Reino Unido

Colpisa | CORRESPONSALES Domingo, 19 de abril 2020, 09:13 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

POR iñigo gurruchaga

Los agricultores británicos necesitan unos 80.000 trabajadores para la cosecha de vegetales y frutas de primavera y algunas empresas han recurrido a fletar vuelos especiales para traer a trabajadores rumanos a las granjas más fértiles de Inglaterra: en Kent, East Anglia o Lincolnshire. El reclutamiento local no es suficiente, a pesar de la pérdida de puestos de trabajo por el coronavirus.

Con una demanda de alimentos muy superior a la prevista para el final de marzo y el principio de abril, en parte debida al acaparamiento inicial, surgió una campaña, #FeedTheNation (Alimentar a la nación), que ha movilizado a agencias de empleo para reclutar a los trabajadores necesarios en supermercados o redes de distribución. Las bajas en otros sectores, como la hostelería, son cuantiosas. Se estima en dos millones la cifra total de empleos perdidos.

El de la cosecha es un trabajo de largas jornadas, siete días por semana, pagado a menudo con el salario mínimo. Aunque trabajadores británicos han solicitado empleos, no son suficientes. El primero de los vuelos chárter llevó esta semana al aeropuerto de Stansted a 180 rumanos. Según 'The Times', la empresa que los había contratado va a fletar al menos seis aviones.

Alemania La gestión de la crisis del coronavirus dispara popularidad de conservadores

POR JUAN CARLOS BARRENA

La popularidad de los conservadores alemanes, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, sigue imparablemente en aumento por la gestión de la crisis del coronavirus de la canciller federal, Angela Merkel. El sondeo publicado este domingo por el instituto Forsa concede a CDU/CSU una intención de voto del 39%, equivalente a la suma de socialdemócratas (SPD), La Izquierda y Los Verdes y 6 puntos más que en los comicios generales de 2017. SPD y ecologistas pierden un punto frente a la encuesta anterior y se sitúan en un 16% y un 15%, respectivamente. El resto de las formaciones se mantiene invariable: los ultranacionalistas de la Alternativa para Alemania (AfD) con un 10%. La Izquierda con un 8% y los liberales (FDP) con un tambaleante 5%, el mínimo para obtener representación parlamentaria.

Con estos resultados los conservadores podrían elegir socio de coalición y negociar tanto con el SPD, con los que gobiernan actualmente en Alemania, o Los Verdes, con los que llevan años coqueteando a nivel nacional y gobiernan ya juntos en varios estados federados. En otras encuestas publicadas las últimas dos semanas, CDU/CSU obtienen entre el 35% y el 38% de votos, Los Verdes entre el 16% y el 20%, el SPD entre el 16% y el 17%, AfD de 9% al 10,5%. La Izquierda del 7% al 9% y el FDP entre el 5% y el 7%. Especialmente fuerte frente a las elecciones generales de 2017 es la subida de los conservadores en la populosa Renania del Norte-Westfalia (7,4 puntos hasta 40%) y la rica Baviera (11,2 puntos hasta 50%), cuyos habitantes aprueban mayoritariamente la gestión de la crisis del coronavirus por sus respectivos primeros ministros regionales, Armin Laschet y Markus Söder.

El ministro federal de Cooperación y Desarrollo, Gerd Müller, ha llamado a la Unión Europea a aprobar un programa de ayuda en la crisis del coronavirus destinado a los países de África y Oriente Medio por valor de 50.000 millones de euros. «Alemania y Europa deben hacer una aportación decisiva, también a nivel internacional, para controlar la pandemia», señala Müller en los dominicales del grupo de medios Funke. El paquete de ayudas elaborado por la UE asciende a 500.000 millones de euros, pero está dirigido exclusivamente a los países miembros, subraya el ministro, quien considera imprescindible «extender el paraguas protector a nuestras regiones vecinas en África y en la región en crisis en torno a Siria» con un programa inmediato de ayudas.

La estrategia de apostar por la inmunidad de grupo para afrontar la crisis del coronavirus carece de sentido, según el ministro alemán de la Cancillería, Helge Braun. «Solo para lograr inmunizar a la mitad de la población alemana en el plazo de 18 meses tendrían que infectarse a diario 73.000 personas», dijo Braun, para el que «nuestro sistema sanitario no podría soportar cifras tan elevadas y acabaríamos perdiendo el control de la epidemia». La llamada inmunidad de grupo se alcanza cuando un elevado porcentaje de la población presenta resistencia a una enfermedad, de manera que esta deja de propagarse. «Una epidemia puede darse por superada cuando entre el 60% y el 70% de la población es inmune al virus», señaló Braun, médico de profesión, quien subrayó que esos porcentajes solo se alcanzan a riesgo de desbordar el sistema sanitario y con un elevado número de fallecimientos. «Por eso nuestra estrategia sigue siendo evitar contagios y en lo que se refiere a la inmunidad aguardar a que contemos con una vacuna», subrayó Braun.

El ministro federal de Economía, Peter Altmeier, ha calculado que Alemania necesita miles de millones de mascarillas para superar la crisis del coronavirus. «Si queremos posibilitar que toda la gente en Alemania pueda trabajar, hacer compras o usar el transporte público necesitaremos al año entre 8.000 y 12.000 millones de mascarillas», afima Altmaier en declaraciones al dominical Bild am Sonntag, en las que subraya que «si conseguimos producir una buena parte de ellas en Alemania, habremos alcanzado mucho». Un equipo de funcionarios trabaja en esa cietión en el ministerio, aunque el político conservador reconoce que el país está muy lejos de alcanzar esas cifras de producción. «Nuestra meta es que en la segunda mitad del verano alcancemos una producción millonaria de mascarillas quirúrgicas» para el suministro de los hospitales y centros médicos, destaca Altamaier.

Unos 70.000 hoteles y restaurantes en Alemania se encuentran amenazados de quiebra por la crisis del coronavirus según la organización profesional del sector Dehoga. Las 233.00 empresas hoteleras y gastronómicas alemanas perderán hasta finales de abril unos ingresos de unos 10.000 millones de euros, según la gerente de Dehoga, Ingrid Hartges, en declaraciones al dominical Bild am Sonntag, en las que advierte de que «sin ayuda extraordinaria del estado una de cada tres empresas se ve abocada a la insolvencia». El ministro federal de Finanzas, Olaf Scholz, ha anunciado entre tanto que estudia la concesión de ayudas al sector. «Naturalmente estudiamos donde son necesarias ayudas suplementarias y tenemos en el punto de mira aquellos sectores que no podrán reactivarse rápidamente. La hostelería y la gastronomía pertenecen con seguridad a este último grupo», señala Scholz en el dominical Welt am Sonntag.

Francia El gobierno francés dará hoy las primeras pistas sobre la salida del confinamiento

POR PAULA ROSAS

Los franceses esperan hoy más detalles sobre el desconfinamiento progresivo que Francia aplicará a partir del 11 de mayo en la rueda de prensa prevista esta tarde con el primer ministro y el ministro de Sanidad. No se harán nuevos anuncios, advierte el Gobierno, pero sí se espera que se den algunas pistas sobre cómo se hará, por ejemplo, la reapertura de los colegios, sobre la que aún hay muchos interrogantes.

La que ya ha empezado a desvelar su plan sobre cómo deberá afrontarse la salida es la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que apuesta por la distribución gratuita de mascarillas reutilizables -medio millón deberán estar ya listas a finales de este mes y serán repartidas en las farmacias- y considera que deberán ser obligatorias en los transportes públicos. Hidalgo también quiere equipar las estaciones de metro, las escuelas e incluso las paradas de autobús y los quioscos de dispensadores de gel desinfectante para manos y crear nuevos carriles bici provisionales para favorecer el uso de la bicicleta y evitar la masificación de los transportes públicos.

El número de hospitalizaciones por Covid-19 se ha reducido en los últimos días en Francia y en Grand Est, una de las regiones más afectadas, se ha empezado a desmontar una parte del hospital militar de campaña que se instaló en Mulhouse. Una señal de esperanza, aunque las autoridades, que recuerdan que se han producido casi 20.000 muertes por el nuevo coronavirus, piden a los franceses que no se relajen ahora y sigan cumpliendo con el confinamiento porque la epidemia podría volver a estallar.

Bélgica Los fallecidos en las residencias ya son más de la mitad del total en Bélgica

POR salvador arroyo

Las muertes en las residencias de ancianos de Bélgica golpean cada día con cifras más duras. El servicio federal de salud pública de este país ha informado este domingo que 154 de los 230 vidas que se cobró la pandemia el pasado sábado se produjeron en estos centros. Solo en torno al 4% de los decesos estuvieron confirmados por una prueba de diagnóstico de coronavirus, pero aquí nadie duda de que la progresión de fallecimientos en los geriátricos tiene una vinculación directa con la pandemia. De hecho, de los 5.683 reportados desde que estalló la crisis sanitaria en este país, 2.926 se confirmaron en hogares de ancianos y 2.655 en hospitales.

La cifra de muertos que se ha dado a conocer hoy a través de un comunicado de prensa (los domingos no hay comparecencia del comité de expertos) es, con todo, inferior a la que se ha venido registrando diariamente durante la última semana. La comunicación oficial concreta asimismo 1.313 nuevos casos de contagio (de ellos 407 en residencias), lo que eleva a 38.496 el número de positivos.

Las dos inercias más favorables y que confirman la fase de mayor control de la pandemia en la que nos encontramos vuelven a estar en las altas y en el descenso de camas ocupadas en las UCIs. 409 pacientes pudieron salir del hospital el sábado, lo que lleva el acumulado desde el 15 de marzo a 8.757. En lo que se refiere a la situación en los hospitales, hay 4.871 ingresados con la Covid-19, lo que supone 198 menos que el día anterior. En las unidades de cuidados intensivos estarían recibiendo asistencia respiratoria artificial 1.081; 38 menos si se tiene en cuenta la referencia facilitada el sábado.

Israel y Emiratos Árabes 50 euros de multa por no llevar la mascarilla en Israel

POR mikel ayestarán

Israel comienza a dar los primeros pasos para levantar el confinamiento y recuperar la actividad económica. Las autoridades han impuesto el uso obligatorio de la mascarilla en las calles y quien no la lleve puede ser multado con 200 séqueles (50 euros al cambio). Se autoriza la reapertura parcial del comercio, pero solo de aquellas tiendas que estén al aire libre, no en centros comerciales. Solo dos clientes podrán estar dentro al mismo tiempo o cuatro, en caso de que la tienda tenga más de 100 metros cuadrados. Si algún empleado diera positivo por coronavirus, el negocio tendría que cerrar de nuevo sus puertas. En lo referente a Educación, Israel permite la reapertura de los centros de educación especial, con un máximo de tres alumnos por aula. En el Estado judío han muerto hasta ahora 171 personas y la cifra de infectados es de 13.625.

La difusión de información sobre el coronavirus que contradiga los comunicados oficiales de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) puede acarrear multas de hasta 20.000 dirham (unos 5.000 euros al cambio). El Gobierno de los emiratos considera que el único responsable de informar sobre «la verdad» de la pandemia es el ministerio de Salud, según el comunicado difundido por la agencia estatal WAM. El coronavirus ha matado hasta ahora a 37 personas en este país del Golfo y la cifra de contagios supera los 6.000. Los responsables de esta medida la justifican como una forma de combatir contra las fake news y los bulos.

En Irak, las autoridades han suspendido por tres meses a la agencia Reuters por dar una información que contenía datos muy superiores a los oficiales y en Egipto retiraron la acreditación a la corresponsal del diario The Guardian, Ruth Michaelson, por idéntico motivo.