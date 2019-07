Pedro Pardo/ AFP

Los acantilados de La Quebrada, México

En la costa de Acapulco (México) no solo hay hoteles todo incluido y arenales bañados por el Océano Pacífico. Estos precipicios se elevan 35 metros por encima de las aguas y son un punto de encuentro habitual de los jóvenes más valientes -o inconscientes-. Pero el peligro de La Quebrada no solo está en las alturas y las rocas. El saltador debe calcular la llegada de las olas, para que estas no lo aplasten contra la base del acantilado.