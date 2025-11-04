Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mishustin y Xi este martes en Pekín. AFP

Xi reafirma su compromiso con Rusia tras la tregua con Trump

El líder chino recibe en Pekín al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ante quien destaca la «decisión estratégica» de «consolidar las relaciones»

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Apenas tres días después de la clausura del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde Xi Jinping mantuvo un encuentro personal con Donald Trump ... que fraguó la tregua entre China y Estados Unidos, el líder del gigante asiático ha demostrado que su posicionamiento en la tensa geopolítica global no se ha movido un centímetro.

