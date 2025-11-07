Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, habla durante una cena en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central.

El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, habla durante una cena en la Casa Blanca junto a otros líderes de Asia Central. AFP

Trump reactiva los Acuerdos de Abraham con la adhesión de Kazajistán

El presidente de Estados Unidos se apunta un tanto en su papel de mediador en Oriente Medio al sumar un nuevo país al documento para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes

María Rego

María Rego

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:31

Un lustro después del alumbramiento de los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones de Israel con varios países árabes, Kazajistán ha comunicado su adhesión ... a este pacto. La principal potencia de Asia Central, con mayoría musulmana, será la quinta nación en rubricar el documento, promovido por el presidente de EE UU, Donald Trump, en su primer mandato y reactivado ahora por él mismo en su empeño por presentarse como garante de la paz en Oriente Medio. De hecho, el anuncio ha coincidido con la visita del líder kazajo, Kasym-Jomart Tokayev, a la Casa Blanca junto a los mandatarios de otras repúblicas (Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán) de la región.

