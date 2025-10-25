Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer sostiene un retrato de la reina emérita tailandesa en Bangkok. EFE

Muere 'la Jackie Kennedy de Asia' a los 93 años

La reina emérita de Tailandia, Sirikit, se codeó con presidentes de todo el mundo y fue una habitual de las revistas de moda junto a su esposo, que permaneció siete décadas en el trono

María Rego

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:40

Hacía años que la reina emérita de Tailandia no aparecía en público aunque su imagen sigue presente en todos los rincones del país asiático en ... forma de retratos, a menudo rodeados de marcos de oro, frente a edificios públicos, en el interior de comercios e incluso dentro de domicilios particulares. Sirikit falleció el viernes a los 93 años en el hospital Chulalongkorn tras un largo periodo de complicaciones en su salud, incluida una infección sanguínea este mismo mes. Los tailandeses se preparan ahora para la celebración de un funeral con altos honores. La familia real, como ocurrió hace casi una década con la muerte del rey Bhumibol Adulyadej, guardará un año de luto.

