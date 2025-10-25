Muere 'la Jackie Kennedy de Asia' a los 93 años

Hacía años que la reina emérita de Tailandia no aparecía en público aunque su imagen sigue presente en todos los rincones del país asiático en ... forma de retratos, a menudo rodeados de marcos de oro, frente a edificios públicos, en el interior de comercios e incluso dentro de domicilios particulares. Sirikit falleció el viernes a los 93 años en el hospital Chulalongkorn tras un largo periodo de complicaciones en su salud, incluida una infección sanguínea este mismo mes. Los tailandeses se preparan ahora para la celebración de un funeral con altos honores. La familia real, como ocurrió hace casi una década con la muerte del rey Bhumibol Adulyadej, guardará un año de luto.

Her Majesty the Queen Mother will live in our hearts forever.



We, Director-General, executives, and officials of the Government Public Relations Department, humbly recall Her Majesty’s boundless and gracious kindness. pic.twitter.com/L4FmUbaM5L — PR Thai Government (@prdthailand) October 25, 2025

La muerte de Sirikit supone el fin de una era en la monarquía tailandesa. Junto a su esposo, que falleció en 2016 tras setenta años en el trono, todo un récord en el país, formó una pareja marcada por el glamur pero también por su enorme influencia en el poder. La prueba es que ella se codeaba tanto con presidentes de todo el mundo como con 'celebrities' y en la década de los sesenta era una habitual de las revistas femeninas y de los conciertos de jazz, una de las grandes aficiones de su marido. Su gusto por la última moda hizo que fuera apodada como 'la Jackie Kennedy de Asia', en comparación con otro icono de la época, la mujer del entonces presidente de EE UU John F. Kennedy.

Sirikit, sin embargo, comenzó a retirarse de la primera línea pública a raíz de la muerte de su esposo, con quien se había casado a los 17 años, y sobre todo tras sufrir un derrame cerebral y «varias enfermedades». Su hijo Maha Vajiralongkorn heredó la corona y ella recibió el título de reina emérita, una figura muy querida por los tailandeses, para quienes la familia real tiene una consideración casi semidivina y simboliza el ideal budista. De hecho, el país asiático celebra el Día de la Madre en la fecha de su cumpleaños (12 de agosto). La conmoción por su fallecimiento ha quedado evidenciada horas después de trascender la noticia, con los presentadores de los informativos de televisión vestidos de negro como señal del inicio del periodo de luto.

Los reyes de Tailandia durante un viaje a Londres en 1960; Sirikit es recibida por el diseñador Pierre Balmain antes de un desfile en París en la misma época; la monarca pasa revista a la guardia de honor a su llegada a Moscú en 2007. AFP/Reuters

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ha suspendido el viaje oficial que tenía previsto a Kuala Lumpur y ha convocado una reunión de urgencia de su gabinete para comenzar con los preparativos del funeral de Sirikit. Su esposo fue incinerado un año después de su muerte en una gran ceremonia.