Evacuación de personas y animales de granja en Catanduanes. EP

Filipinas evacúa a un millón de personas ante la llegada del supertifón 'Fung-wong'

Es la segunda gran tormenta que afecta al sudeste asiático en una sola semana. La anterior, 'Kalmaegi', dejó 200 muertos

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

No ha pasado una semana desde que 'Kalmaegi' sacudió el sudeste asiático, una región en la que dejó más de 220 muertos, y un nuevo ' ... supertifón' ya arrasa de nuevo las costas de Filipinas. 'Fung-wong' tocó tierra este domingo por la noche en la isla norteña de Luzón –donde se encuentra la capital, Manila– con vientos de hasta 230 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones de 200 litros por metro cuadrado.

