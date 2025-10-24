Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente norcoreano, Kim Jong-un, y el embajador ruso durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del museo. AFP

Corea del Norte construye un museo para honrar a los soldados caídos en la guerra de Ucrania

La Inteligencia británica calcula que el país asiático ha sufrido más de 6.000 bajas entre fallecidos y heridos, lo que supone más de la mitad de los militares que envió para apoyar a las tropas rusas

Alin Blanco

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:55

Corea del Norte ha iniciado este viernes la construcción de un memorial en Pyonyang para rendir homenaje a los soldados del país fallecidos durante la ... guerra de Ucrania. El Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate servirá para «glorificar» a los militares que perdieron la vida combatiendo junto a las tropas de Moscú, especialmente en la región rusa de Kursk.

