China confirma la purga de su cúpula militar

La crisis en el Ejército Popular de Liberación (EPL), desde hace tiempo evidente, resulta ya explícita. China ha revelado este viernes la expulsión de nueve ... altos cargos de sus fuerzas armadas, acusados de corrupción. Este anuncio, tan repentino como excepcional dado el hermetismo inherente al régimen, viene a completar un reguero de desapariciones, purgas, fallecimientos e incluso suicidios que evidenciaba la inestabilidad en el seno del más crítico entramado de poder bajo el líder, Xi Jinping.

Encabeza los caídos He Weidong, vicepresidente segundo de la Comisión Militar Central (CMC) y, por tanto, la segunda autoridad castrense. He permanecía en paradero desconocido desde su última aparición pública hace siete meses, en la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular. Su caso reviste aún más relevancia institucional dado que también formaba parte del Politburó, el organismo que agrupa a los 24 hombres más poderosos del régimen, y se creía que mantenía un vínculo personal con el propio Xi.

Comparte suerte con el almirante Miao Hua, cuya desgracia ya estaba fuera de toda duda. Este también formaba parte de la CMC, donde ejercía de director del departamento de Trabajo Político y, como tal, encargado de la ideología y lealtad dentro de las fuerzas armadas. Su ascendiente iba incluso más allá, pues era considerado el comisario político de Xi dentro del Ejército. Al menos hasta noviembre del año pasado, cuando fue suspendido por «graves violaciones de disciplina», término empleado como sinónimo de corrupción. A finales de junio, el Gobierno confirmó mediante un comunicado su destitución, adelantada semanas antes por su eliminación del organigrama oficial.

Uno y otro han sido expulsados del Partido Comunista Chino y del Ejército Popular de Liberación. «Tras la investigación, se ha determinado que estas nueve personas violaron gravemente la disciplina del Partido y presuntamente cometieron delitos graves relacionados con sus funciones», ha apuntado en rueda de prensa el coronel Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa. «Las sumas involucradas son particularmente elevadas, la naturaleza de las infracciones es extremadamente grave y el impacto es excepcionalmente negativo».

Entre los acusados se cuentan, junto a He y Miao, otros siete militares de alto rango procedentes de las principales ramas. Estos son He Hongjun, adjunto a Miao; Wang Xiubin, antiguo vicedirector del Centro de Mando de Operaciones Conjuntas de la CMC; Lin Xiangyang, excomandante del Mando del Teatro Oriental; Qin Shutong, excomisario político del Ejército; Yuan Huazhi, excomisario político de la Marina; Wang Houbin, excomandante de la Fuerza de Cohetes; y Wang Chunning, excomandante de la Fuerza de Policía Armada del Pueblo.

«La exhaustiva investigación y sanción de He Weidong, Miao Hua, He Hongjun y otros demuestra una vez más la firme determinación del Comité Central del Partido y de la Comisión Militar Central de llevar la lucha contra la corrupción hasta el final. Subraya una postura clara de que no hay lugar donde los funcionarios corruptos puedan esconderse dentro del Ejército», ha sentenciado Zhang.

Desestabilización interna

El representante militar ha asegurado asimismo que el resultado de esta campaña será unas fuerzas armadas «más puras, más consolidadas y dotadas de una mayor cohesión y eficacia de combate». La deriva, sin embargo, refleja una importante desestabilización interna. Tres años después del XX Congreso del Partido Comunista que constituyó la actual CMC, tres de sus seis cargos electos han sido purgados. Semejante sacudida en la cúpula del Ejército no tiene precedentes desde los tiempos de Mao Zedong y la Revolución Cultural.

El tercer desaparecido es Li Shangfu, ministro de Defensa, destituido y expulsado del Partido en junio de 2024 junto a su predecesor, Wei Fenghe, entre acusaciones de corrupción. En agosto del año anterior Xi ya había relevado de improviso a los generales responsables de la Fuerza de Misiles, encargada de custodiar las armas nucleares y convencionales del país, también por supuesta corrupción.

Este anuncio se produce cuando faltan unos pocos días para que el Comité Central del Partido Comunista celebre el Cuarto Pleno, una cita en la que sus 200 miembros evaluarán el nuevo plan quinquenal y que servirá también para oficializar nuevos cambios de personal.

Entretanto, tres hombres permanecen al frente de la CMC: el vicepresidente Zhang Youxia; Liu Zhenli, jefe del Estado Mayor Conjunto, y Zhang Shengmin, responsable de la comisión de inspección disciplinaria. Si alguien permanece inamovible, eso sí, es Xi. La presidencia de la CMC le garantiza el control de las fuerzas armadas, no en vano estas representan el Ejército del Partido.

Ahora bien: la cercanía al líder no es garantía de supervivencia. He coincidió con Xi en Fujian entre 1995 y 2002, y su proximidad le permitió ascender más rápido de lo habitual. Esta provincia está a cargo de las operaciones con respecto a Taiwán, considerado por el régimen una isla rebelde a la que nunca ha renunciado a someter por la fuerza.

Según Estados Unidos, He había sido uno de los militares responsables de diseñar los ejercicios que simularon un bloqueo de la isla en respuesta al viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en agosto de 2022, la visita de EE UU más relevante en un cuarto de siglo.