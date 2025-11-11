Un atentado suicida causa al menos 12 muertos y cerca de 30 heridos en Pakistán
El suceso ha ocurrido frente a un tribunal en Islamabad, la capital, donde ha explotado un vehículo, y por ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque
M. R.
Martes, 11 de noviembre 2025, 11:18
Una explosión ha provocado este martes al menos doce muertos y cerca de una treintena de heridos en Islamabad, capital de Pakistán, frente a un ... edificio judicial. La Policía investiga lo ocurrido como un atentado suicida aunque nadie ha reivindicado por ahora su autoría. «Todavía no está claro», han admitido portavoces policiales sobre el suceso, que ha tenido lugar a una hora en la que la zona -el sector G-11 de la ciudad- suele estar abarrotada de gente.
Los primeros análisis del lugar de los hechos apuntan a la detonación de un vehículo que se encontraba aparcado frente al tribunal. «Estamos investigando qué tipo de explosión fue. Podremos proporcionar más detalles después de recibir el informe de nuestro equipo forense», ha insistido la Policía. El ministro paquistaní del Interior, Mohsin Naqvi, ha confirmado que se trata de «un atentado suicida» y ha ofrecido el balance inicial de víctimas, con varios de los heridos en estado crítico.
El edificio judicial ha sido evacuado tras el suceso por motivos de seguridad mientras se avanza en la investigación. La explosión se ha registrado sólo un día después de que Nueva Delhi, capital india, sufriera un incidente similar al explotar un vehículo cerca del histórico Fuerte Rojo, donde murieron ocho personas y otras veinte salieron heridas.
