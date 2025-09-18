Amnistía Internacional señala a quince empresas por «contribuir directa o indirectamente» al «genocidio» en Gaza

Amnistía Internacional ha vuelto a alzar la voz para reclamar con carácter «urgente» a los Estados y a diversas empresas que pongan fin a las ... actividades que «contribuyen directa o indirectamente» al «sistema de apartheid contra el pueblo palestino» y al «genocidio en Gaza».

«Ya es hora de que los Estados, las instituciones públicas, las empresas, las universidades y otros actores no estatales pongan fin a su adicción letal a las ganancias y los beneficios económicos a cualquier precio», ha subrayado la organización en un documento publicado este jueves.

En el informe titulado 'Confrontar la economía política global que facilita el genocidio, la ocupación y el 'apartheid' de Israel', Amnistía ha señalado directamente a quince compañías, tanto israelíes como extranjeras, sobre las que afirma haber reunido «pruebas creíbles de su participación en acciones ilegales de Israel». La lista incluye al fabricante de aviones estadounidense Boeing, cuyas municiones se han empleado en la Franja de Gaza; a la tecnológica china Hikvision, líder en sistemas de reconocimiento facial; y a la empresa de software Palantir, que presta servicios al ejército y a los servicios de inteligencia israelíes.

El documento también menciona a compañías de carácter no militar, como el fabricante vasco de material ferroviario CAF o el conglomerado surcoreano HD Hyundai, cuyos «equipos pesados se han utilizado de forma generalizada en la demolición de viviendas e infraestructuras palestinas en los territorios ocupados». De hecho, CAF ya había sido mencionada en julio pasado en un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados.

Amnistía, que ha advertido que las empresas señaladas «son solo una pequeña muestra de todas aquellas que sostienen un gobierno que provoca una hambruna artificial, comete homicidios masivos de civiles y niega desde hace décadas los derechos fundamentales de la población palestina», ha hecho hincapié en que «esto debe terminar. La dignidad humana no es una mercancía». Para ello ha llamado a sus miembros y simpatizantes en todo el mundo a «exigir el fin inmediato de la economía política que sustenta los crímenes de derecho internacional de Israel».

El informe de AI no es un caso aislado ya hace unos meses otro documento suscrito por más de 80 organizaciones, entre ellas Oxfam y la Liga de los Derechos Humanos, urgía a Estados y empresas, especialmente europeas, a cesar todo «comercio con los asentamientos ilegales» israelíes en los territorios ocupados.

Mientras tanto, la situación en Gaza continúa siendo insostenible. El martes, una comisión internacional de investigación de la ONU acusó por primera vez a Israel de cometer «genocidio» desde octubre de 2023, cuando lanzó su ofensiva militar en respuesta a un mortal ataque del grupo islamista palestino Hamás en su territorio.