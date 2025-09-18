Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Millones de personas huyen de Gaza City ante los ataques de Israel AFP

Amnistía Internacional señala a quince empresas por «contribuir directa o indirectamente» al «genocidio» en Gaza

La oenegé hace un llamamamiento «urgente» a Estados y empresas para que cesen su apoyo al «genocidio» en Gaza

B.C.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:25

Amnistía Internacional ha vuelto a alzar la voz para reclamar con carácter «urgente» a los Estados y a diversas empresas que pongan fin a las ... actividades que «contribuyen directa o indirectamente» al «sistema de apartheid contra el pueblo palestino» y al «genocidio en Gaza».

