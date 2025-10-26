Lula y Trump se dan la mano e inician la negociación para rebajar los aranceles de EE UU a Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó haber tenido una reunión positiva este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ... y que sus respectivos equipos comenzarán «de inmediato» a discutir sobre aranceles y medidas comerciales. Los dos mandatarios hablaron en el marco de la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, en una reunión para superar las tensiones entre Brasil y Estados Unidos después de que el magnate republicano aumentara en agosto los aranceles a las importaciones estadounidenses de la mayoría de los productos brasileños del 10% al 50%. Lula, además, se ofreció para mediar en el conflicto que EE UU mantiene con Venezuela, país al que Washington acusa de favorecer el narcotráfico.

«Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas», declaró Lula según recoge Reuters. Trump había vinculado la medida arancelaria a lo que denominó una «cacería de brujas» contra Jair Bolsonaro, expresidente del país sudamericano. El Gobierno estadounidense también impuso sanciones a varios funcionarios brasileños, incluido el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio que culminó con la condena de Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, antes de la reunión del domingo, Trump dijo que podría llegar a algunos acuerdos con Lula. El presidente brasileño había calificado previamente el aumento de aranceles como un «error», citando un superávit comercial de 410 mil millones de dólares de Estados Unidos con Brasil en 15 años.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo que las negociaciones comenzarán de inmediato para trabajar en soluciones y que está prevista una reunión con la delegación estadounidense para el domingo. «Estableceremos un calendario de negociación y definiremos los sectores que hablaremos para poder avanzar», dijo Vieira a los periodistas en la cumbre. Y recordó que Brasil había solicitado que se suspendieran los aranceles durante el proceso de negociación.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el representante comercial, Jamieson Greer, estuvieron presentes en la reunión, dijo Vieira. «Esperamos concluir los contactos bilaterales que aborden cada uno de los sectores de los actuales aranceles americanos a Brasil en un futuro próximo, en unas pocas semanas», agregó.

Carne y café

Bolsonaro no fue mencionado en la reunión, según Marcio Rosa, secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. El aumento de los aranceles estadounidenses sobre los productos brasileños ha comenzado a reconfigurar el comercio mundial de carne de vacuno, lo que ha impulsado al alza los precios en Estados Unidos.

La asociación brasileña de productores de carne de vacuno Abiec considera la reunión entre ambos líderes como un paso positivo. «Puede preservar la competitividad del producto brasileño, garantizar previsibilidad a los exportadores y ampliar la presencia de la carne de vacuno (brasileña) en el mercado norteamericano», indicó en un comunicado.

También la asociación brasileña de la industria del café, ABIC, expresó su confianza en la histórica alianza entre ambos países. Brasil es el principal productor y exportador de café del mundo, mientras que Estados Unidos es el mayor importador. «Las recientes reuniones entre los presidentes de Estados Unidos y Brasil han sido más positivas, y en ABIC nos sentimos optimistas», declaró el presidente de ABIC, Pavel Cardoso.