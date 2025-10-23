Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha hecho el anuncio de su candidatura a la reelección de visita oficial en Indonesia. AFP

Lula confirma que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones brasileñas de 2026

El mandatario, que el próximo octubre cumplirá 80 años, dice contar con la misma energía que cuando tenía 30

T. Díaz

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que se presentará a la reelección en los comicios de octubre de 2026. ... Así lo ha confirmado en una declaración a la prensa en el marco de su visita de Estado a Indonesia. «Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil», le dijo a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso divulgado por la Presidencia del país sudamericano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  5. 5 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  6. 6 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  7. 7 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lula confirma que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones brasileñas de 2026

Lula confirma que aspirará a un cuarto mandato en las elecciones brasileñas de 2026