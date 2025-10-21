Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en una imagen de archivo. AFP

La Justicia colombiana revoca la condena de 12 años del expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá absuelva al exmandatario de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal

A. E.

Martes, 21 de octubre 2025, 22:00

El Tribunal Superior de Bogotá dictaminó este martes la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, ... tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera instancia, en el marco de un caso que se remonta a 2012.

