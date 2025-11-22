Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EE UU a las aerolíneas

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela. La aerolínea tenía su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según ... informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE UU emitió la madrugada del viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

En su comunicado, la agencia estadounidense centra la advertencia «en la región de información de vuelo de Maiquetía», que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental. «Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores», explica el texto.

«Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo», añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha desplazado una fuerza naval creciente a la región, incluyendo el portaaviones 'USS Gerald Ford', el más moderno de su Marina. Además, ha llevado a cabo numerosos ataques contra presuntas narcolanchas, dejando casi un centenar de muertos. Por su parte, Nicolás Maduro ha movilizado a millones de reservistas venezolanos en el convencimiento de que Washington prepara algún tipo de operación contra el régimen bolivariano con la intención de derrocarle a él para poner en su lugar a un gobierno títere, posiblemente liderado por la nueva Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.