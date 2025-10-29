Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista aérea de las inundaciones tras el paso del huracán Melissa por Jamaica. Reuters

El huracán 'Melissa' deja 48 muertos a su paso por el Caribe

Tras su devastador efecto en Haití y Jamaica, donde se cayó el sistema eléctrico, comenzó a perder fuerza al tocar el sureste de Cuba

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:30

La naturaleza ha vuelto a cebarse con el país más pobre del hemisferio occidental, Haití, donde este miércoles un devastador huracán de categoría 5 había ... dejado ya al menos 40 muertos, entre ellos varios niños. Decenas de personas seguían desaparecidas, mientras continuaba la evacuación masiva en medio de la lluvia, por lo que se espera que la cifra aumente.

