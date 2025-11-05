Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México

La presidenta, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México EFE

Un hombre manosea e intena besar a la presidenta de México en plena calle

El individuo, aparentemente ebrio, fue separado de la mandataria, Claudia Sheinbaum, y posteriormente detenido por un delito de abuso sexual flagrante

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Un hombre ha acosado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria paseaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido ... a pie por el centro histórico de la capital, a unos metros del Palacio Nacional. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó desde detrás y estableció contacto físico antes de ser apartado.

