Guaidó anunciará plan económico fortalecido por apoyo internacional Juan Guaidó. / Reuters El líder opositor llama al pueblo a manifestarse el sábado en apoyo del ultimátum europeo a Maduro COLPISA/AFP) Venezuela Jueves, 31 enero 2019, 15:52

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentará este jueves su plan para enfrentar la debacle económica del país, fortalecido por el reconocimiento de la Eurocámara que pone más presión contra el mandatario Nicolás Maduro.

Guaidó, de 35 años, se prepara a presentar su «plan de rescate», en un auditorio de la principal universidad del país. Maduro, en tanto, tiene previsto dar una rueda de prensa hacia el mediodía.

Decidido a asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, Estados Unidos aprobó sanciones contra la estatal petrolera PDVSA -fuente del 96% de ingresos del país- y congeló cuentas y activos venezolanos. «Las condiciones son favorables a Guaidó, con un apoyo internacional decisivo encabezado por Estados Unidos, y en lo que también tiene que ver el agravamiento de la crisis económica», dijo a AFP el analista Carlos Romero.

El conflicto político ocurre en pleno colapso de la otrora potencia petrolera, que sufre escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para este año.

Bajo la presión de España, Alemania o Francia, la Unión Europea lanzó un ultimátum a Maduro para que en «los próximos días» acepte unos comicios «libres» o de lo contrario reconocerá a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Fin de semana de manifestaciones

Guaidó ha realizado un llamamiento a participar en una marcha el sábado en respaldo al plazo europeo, que vencería el domingo. Mientras, el Gobierno convocó a sus seguidores a manifestarse también, para festejar los 20 años de la «revolución bolivariana» liderada por el fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Guaidó se autojuramentó después de que el Congreso declarara a Maduro «usurpador» tras asumir un segundo mandato que considera ilegítimo, al igual que gran parte de la comunidad internacional, por ser resultado de comicios «fraudulentos». Aunque sus decisiones son consideradas nulas por el poder judicial -de línea oficialista-, el Congreso nombró embajadores en una decena de países que reconocieron a Guaidó.

«La retirada de apoyo por parte de los militares de Maduro es crucial para permitir un cambio en el gobierno, y la mayoría de los que están en servicio están de acuerdo en que los últimos problemas del país son insostenibles», escribió Guaidó en The New York Times. Aunque aclarando que no cubrirá crímenes de lesa humanidad, Guaidó ofrece amnistía a militares que desconozcan a Maduro, buscando romper su principal sostén: la Fuerza Armada.

Metiendo presión también en ese sector, el gobierno de Trump admitió que no descarta una acción armada en Venezuela y llamó a los militares a apoyar la transición. Washington dijo tener listos 20 millones de dólares para entregar en alimentos y medicinas, pero Maduro, que atribuye la escasez a sanciones estadounidenses, sostiene que la ayuda humanitaria es la puerta a una intervención militar.

La crisis económica disparó la migración, cifrada en unos 2,3 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU. Para buscar una salida al conflicto, Maduro se dijo dispuesto a reunirse con Guaidó y con Trump. Pero el opositor dice que no se prestará para diálogos «falsos».

Con cada convocatoria de marchas resurge el temor a brotes de violencia. Disturbios desde el 21 de enero dejaron unos 40 muertos y más de 850 detenidos, según la ONU. Dos oleadas de protestas en 2014 y 2017 se saldaron con unos 200 muertos.