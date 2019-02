España confía ver pronto cambios sustanciales y definitivos en Venezuela Partidarios de Juan Guaidó se manifiestan en Caracas. / Reuters Fernando Martín reitera que España reconocerá el lunes a Guaidó EUROPA PRESS Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 12:35

El secretario de Estado de Exteriores, Fernando Martín, se ha limitado este viernes a apuntar que espera que la situación en Venezuela «se resuelva rápidamente» y confía en ver «pronto cambios sustanciales y definitivos».

Martín ha respondido así al ser preguntado reiteradamente en su comparecencia en el Congreso por la situación en aquel país, por las alternativas políticas que se abren en los próximos días y por si el Gobierno de Estados Unidos avisó de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, iba a declararse presidente interino antes de que ocurriera. «No veo qué interés tiene, no me parece una cosa muy relevante. Tenemos una relación que funciona perfectamente con Estado Unidos y ya está. Ellos nos informan y nosotros informamos», ha dicho.

En cuanto a qué pudiera suceder en los próximos días si Nicolás Maduro no acata el ultimátum puesto por la UE para la organización de elecciones presidenciales, Martín ha sido claro: «no lo sé, no soy adivino». No obstante ha añadido que confía en que «la situación en Venezuela se resuelva rápidamente y en la dirección que queremos, pero vamos a ver».

El secretario de Estado ha explicado que, tanto en Venezuela como en Nicaragua, España define una política «de asegurar lo que es más importante: el respeto de las vidas y derechos de los ciudadanos de estos dos países, sus ansias de libertad y justicia». Pero también ha advertido de que se trata de «Estados soberanos y hay que moverse con la precaución que eso exige».

Martín ha asegurado que la postura de España es perfectamente conocida y que «cumpliremos lo que ha dicho el presidente que vamos a hacer» dando así por hecho que si Maduro no convoca elecciones presidenciales, el próximo lunes España reconocerá a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.