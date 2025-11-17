Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pueblo ecuatoriano ha votado en contra de las cuatro propuestas del Gobierno de Noboa. EFE

Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa

Se preguntaba sobre la presencia de bases militares extranjeras, el fin a la financiación estatal de los partidos políticos, la reducción de los escaños de la Asamblea Nacional y la redacción de la nueva Constitución

Alin Blanco

Alin Blanco

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Los ecuatorianos han dicho «no» a las cuatro propuestas reformistas de su presidente. Este domingo, el Gobierno de Daniel Noboa ha recibido un rotundo rechazo ... por la misma ciudadanía que lo elegía presidente hace tan solo seis meses. El referéndum consultaba cuatro aspectos clave. Sobre la instalación de bases militares extranjeras dentro del territorio -prohibida desde 2008-, el 60,6% votó en contra. Lo mismo ocurrió con las otras tres propuestas, que obtuvieron un rechazo similar. Frente a la propuesta de suprimir la financiación estatal a los partidos políticos, el 58% se posicionó en contra; a la reducción de escaños de la Asamblea Nacional, un 53,% dijo que no; y el 62% de los votantes también rechazó la creación de una Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución de 2008.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  8. 8

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa

Ecuador rechaza en referéndum las cuatro propuestas de Noboa