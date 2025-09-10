Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Olaydi Lora, una cubana de 43 años, prepara café en su casa de La Habana durante un apagón el pasado mes de marzo. Reuters

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años

9 millones de ciudadanos permanecen sin suministro eléctrico en la isla caribeña

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:19

Cuba se ha vuelto a quedar a oscuras este miércoles. El país sufre un nuevo apagón en toda la isla, el quinto de esta entidad ... en menos de dos años, según ha informado en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE). El corte eléctrico general afecta a más de nueve millones de ciudadanos y ha tenido lugar a las 9.14 hora local (las 15.14 hora peninsular española). Todo apunta a que la razón de esta interrupción del suministro es un fallo en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las infraestucturas de este tipo más grandes del país y localizada en el oeste. Aunque las autoridades de Cuba aseguran que investigan las causas y tratan de solucionar el problema en cuanto sea posible.

