Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años

Cuba se ha vuelto a quedar a oscuras este miércoles. El país sufre un nuevo apagón en toda la isla, el quinto de esta entidad ... en menos de dos años, según ha informado en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE). El corte eléctrico general afecta a más de nueve millones de ciudadanos y ha tenido lugar a las 9.14 hora local (las 15.14 hora peninsular española). Todo apunta a que la razón de esta interrupción del suministro es un fallo en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las infraestucturas de este tipo más grandes del país y localizada en el oeste. Aunque las autoridades de Cuba aseguran que investigan las causas y tratan de solucionar el problema en cuanto sea posible.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en el centro de la isla, «no obstante se investigan las causas», ha informado el ministerio de Energía y Minas en su cuenta X. Asimismo, han agregado que ya han iniciado el proceso para restablecer el servicio a los hogares de forma paulatina. Se trata de un procedimiento lento y laborioso, que en otras ocasiones se ha alargado durante varios días.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba se encuentra en una situación muy precaria por una falta crónica de recursos: sus centrales termoeléctricas se encuentran obsoletas y el Estado carece de divisas para importar suficiente combustible para los motores de generación. Por ello, la isla sufre problemas prácticamente constantes en el suministro eléctrico y a principios de esta semana la parte oriental de Cuba ya fue escenario de uno de estos cortes en cinco regiones.

Reuters | EFE

Sanciones de EE UU

El Gobierno cubano reconoce el problema, pero lo atribuye a un mal estado de las instalaciones agravado por las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de «asfixia energética». La Unión Eléctrica de Cuba informa de manera diaria de los déficits de suministro que rondan, de media, los 1.500 megavatios.

Más allá de las averías, los apagones por falta de capacidad de producción eléctrica en Cuba se han recrudecido en los últimos meses. La duración promedio de los cortes este julio y agosto fue de entre 15 y 16 horas, según la UNE. En los últimos dos años se han registrado otras cuatro caídas totales del sistema, dos por el paso de huracanes y las otras dos por la gran precariedad de la infraestructura cubana.

Y es que las centrales térmicas de la isla están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar suficiente combustible. Los expertos señalan que la crisis energética responde a una falta de inversión crónica en este sector, en manos del Estado cubano desde la revolución de 1959.

Diversos estudios independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares (entre 6.800 y 8.500 millones de euros) para poner a punto el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone. En este esntido, los apagones también son un fuerte lastre a la economía de Cuba, cuyo PIB se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales.

Estos cortes avivan el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021, las de Nuevitas y La Habana de agosto de 2022, y las de Santiago de Cuba y otras ciudades en marzo de 2024.