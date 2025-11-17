La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile

LaLa izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Con ... el 83% de los sufragios escrutados en las elecciones presidenciales del país, la exministra comunista de Gabriel Boric y cabeza de una lista unitaria de partidos de izquierdas obtiene un 26,7% de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logró un 24,1%.

Con todo, la sorpresa de la noche fue el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, quedó fuera de la ansiada segunda vuelta pero en tercer lugar, con el 19,4%. Los perdedores fueron el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, empatados en cuarto lugar. Con todo, los candidatos de derecha logran un respaldo mayoritario de cara a la segunda vuelta y tanto Kaiser como Matthei adelantaron que apoyarán a Kast.

«La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo», dijo Jara tras conocer los resultados provisionales, mientras que Kast aseguró que es tiempo de «un cambio real» y de «reconstruir la patria». Lo cierto es que son unos comicios que se celebran en un contexto de fatiga tras las sucesivas citas electorales desde las masivas protestas que vivió Chile en 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y que dejará el palacio de La Moneda en marzo. Además, la campaña ha estado marcada por el temor a la delincuencia, que parte de la ciudadanía vincula con la migración irregular. Pese a ser uno de los países más seguros del continente americano, el aumento del crimen en los últimos años ha impulsado a la extrema derecha y su plan de deportaciones masivas y de plantear un combate frontal contra el crimen organizado.

«Falta mano dura. Si no se entra con todo, ¿cómo va a ser? (...) Hay que cerrar la frontera y a los irregulares todos para afuera», dijo a AFP Raúl Lueiza, de 64 años, tras votar al ultralibertario Kaiser. Si «gana la extrema derecha es como retroceder en tantas cosas que se han ganado en beneficio de las mujeres, que aunque Kast lo niegue es un gallo (una persona) machista», afirmó en cambio Patricia Orellana, favorable a Jara.

El aumento de la violencia ha centrado la atención frente al anhelo de cambio que hace cuatro años catapultó al poder al progresista Gabriel Boric y su promesa, fallida, de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) tras el estallido social de 2019. Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes, según datos difundidos por el Gobierno. En 2024, la Fiscalía contabilizó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021. La población migrante se ha duplicado en siete años y alcanzó el 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según la estadística oficial.