Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile

La candidata de una lista de partidos de izquierda gana por un pequeño margen al republicano y el ganador se decidirá en una segunda vuelta

T. Nieva

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

LaLa izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre. Con ... el 83% de los sufragios escrutados en las elecciones presidenciales del país, la exministra comunista de Gabriel Boric y cabeza de una lista unitaria de partidos de izquierdas obtiene un 26,7% de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logró un 24,1%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  4. 4

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  5. 5 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  8. 8

    Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile

La comunista Jara y el ultraderechista Kast se disputarán la presidencia de Chile