Chile busca al sucesor de Boric con la seguridad como máxima preocupación

Chile elige este domingo presidente y las encuestas indican que la batalla se reduce a la exministra de Trabajo, la comunista Jeannette Jara, y un ... abogado ultraderechista, José Antonio Kast, al que otros dos aspirantes le pisan los talones. A pesar de las posturas y valores opuestos de los favoritos, en su campaña los dos han abordado las mismas cuestiones: la seguridad, la economía y la migración.

De los ocho candidatos que participaron en el último debate electoral del lunes, son en realidad cuatro los que cosecharían la mayoría de votos, según los sondeos. Jara, aspirante del partido que gobierna actualmente en coalición con el Frente Amplio de Gabriel Boric, es la que se alza con más fuerza para ganar esta primera vuelta. Todo indicaba que el ultraderechista Kast, que había liderado la intención de voto en los últimos cinco meses, iba a ser el oponente de la representante de centro-izquierda en la votación definitiva convocada para el 14 de diciembre. Sin embargo, en las últimas semanas ha perdido apoyos, y Johannes Kaiser -quien justamente abandonó a los republicanos hace un año para formar su propia formación con un discurso aún más extremista- le podría haber recortado distancia. Además, la líder de la derecha tradicional, la más moderada de los tres candidatos conservadores, Evelyn Matthei, también le habría robado votantes. La nación andina, por lo tanto, elige este domingo qué tipo de derecha será la que se enfrente a la izquierdista dentro de un mes.

El programa de Kast se encuentra a medio camino del de sus dos oponentes, una más centrista y el otro más radical. Kaiser, nuevo en el panorama político pero con un discurso enérgico y provocador, ha duplicado su respaldo el último mes con propuestas como enviar a la megacárcel de El Salvador a «extranjeros ilegales que se encuentran en Chile con antecedentes penales». Kast, no muy lejos de estos valores y en consonancia con las convicciones del mandatario argentino Javier Milei, también vincula el crimen con los migrantes indocumentados y aboga por expulsarlos del país. «Tome sus cosas y váyase», exclamó el candidato afín al régimen militar de Pinochet en el debate. En su estrategia para «moderarse» y generar un apoyo más transversal, Kast ha dejado de lado su rechazo al aborto y al matriomonio homosexual, que fueron claves en sus anteriores campañas.

Algo menos extremista

El líder argentino no es el único al que imita el republicano. Al igual que hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, Kast propuso construir un muro en la frontera con 3.000 militares para frenar la entrada de inmigrantes. «Los que van a tener miedo son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas. Chile va a tener un cambio real y radical», sentenció el lunes ante las cámaras.

Jeannette, no hay ninguna ofensa. Son puras verdades. Usted fue Ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado.



Boric es Jara, y usted, es Boric.

Aunque le ofenda.🖐️ https://t.co/etXgfEwzE4 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 12, 2025

La gran mayoría de los chilenos, según el informe del Centro de Estudios Públicos, considera la delincuencia como el principal problema que debe abordar el próximo Gobierno, un tema que según los expertos juega a favor de la derecha. Los homicidios se han triplicado en la última década, y los robos violentos y los secuestros con extorsión han disparado el temor en un país que, sin embargo, sigue siendo uno de los más seguros de América Latina. El 63% de los chilenos considera el crimen y la violencia su mayor preocupación, más que en México (59%) y Colombia (45%), pese a que en estos Estados la tasa de asesinatos es cuatro veces superior. 337.000 extranjeros indocumentados, la mayoría venezolanos, encontraron refugio en el territorio con una de las economías más sólidas del continente.

Jara, al igual que sus oponentes, también se compromete a paliar la principal preocupación de sus ciudadanos. Para ello propone un censo de extranjeros, el aumento de la presencia policial y, como distintivo, levantar el secreto bancario para «perseguir el control del dinero del narcotráfico y el crimen organizado». No obstante, la exministra de Trabajo lleva sobre su espalda el peso del Ejecutivo saliente y, aunque ha tratado de desmarcarse de Boric, «todo indica que el ciclo oposicionista beneficia a la derecha», señala el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio. «Creo que Jara no tiene opción, no sólo por ser de izquierdas sino porque representa al Gobierno actual», asegura. En los últimos meses, sus partidarios han bajado del 30% al 22%, mientras que sus detractores han aumentado hasta llegar al 70%, las peores cifras registradas en estos más de tres años de mandato.

8,6% es la tasa de desempleo que registró Chile el año pasado, más de dos puntos por encima que la media latinoamericana (6,1%).

La comunista plantea un desarrollo económico basado en el fortalecimiento de la demanda interna mediante el fomento del consumo y la inversión estatal. Sin embargo, sus opositores le recriminan que este plan conllevaría un mayor gasto fiscal y el aumento de la deuda pública. Lo mismo advierten de su propuesta estrella para aumentar el salario mínimo. Los críticos señalan que el Gobierno ha actuado como si «estuviera en una situación de bonanza» y han calificado de «preocupante» la tasa de desempleo, que a finales de 2024 se situaba en un 8,6%, más de dos puntos por encima de la media de latinoamericana (6,1%).

Unos 15,6 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas, y lo harán por primera vez de forma obligatoria, de no votar podrían enfrentarse a una multa de hasta cien dólares.

Con la participación de la izquierdista prácticamente asegurada en el duelo de finales de año, los chilenos elegirán este domingo qué tipo de derecha será su oponente en la lucha para llegar al Palacio de La Moneda, la Moncloa chilena. Una decisión significativa pero no decisiva pues, sea quien sea el elegido, los tres partidos conservadores -que juntos reúnen más del 50% del apoyo- han iniciado conversaciones para asegurar que quien se imponga en la primera vuelta cuente con el respaldo de los otros dos, lo que se traduce en unas altas probabilidades de ganar. A pesar de ser la primera fuerza política (28,5%), el Partido Comunista no tendrá nada fácil renovar el poder.