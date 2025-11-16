Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
De los ocho candidatos, son en realidad cuatro los que aspiran a la presidencia y solo dos pasarán a la segunda vuelta de diciembre. EFE

Chile busca al sucesor de Boric con la seguridad como máxima preocupación

La comunista Jeannette Jara lidera los sondeos para la primera vuelta de las presidenciales, que se celebra hoy con una derecha dividida

Alin Blanco

Alin Blanco

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Chile elige este domingo presidente y las encuestas indican que la batalla se reduce a la exministra de Trabajo, la comunista Jeannette Jara, y un ... abogado ultraderechista, José Antonio Kast, al que otros dos aspirantes le pisan los talones. A pesar de las posturas y valores opuestos de los favoritos, en su campaña los dos han abordado las mismas cuestiones: la seguridad, la economía y la migración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  5. 5

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  6. 6

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años
  7. 7 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  8. 8

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara
  9. 9 Cinco espejos en los que mirarse
  10. 10

    Anulan una oposición de ascenso en la Policía Local de Irun por la exigencia del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Chile busca al sucesor de Boric con la seguridad como máxima preocupación

Chile busca al sucesor de Boric con la seguridad como máxima preocupación