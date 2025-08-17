Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un soldado revista el material para las elecciones de hoy en Bolivia. Reuters

Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha

Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga son los favoritos mientras el inhabilitado expresidente Evo Morales pide movilizaciones

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:32

Bolivia elige hoy presidente para los próximos cinco años. Todos los candidatos son hombres entre 36 y 70 años. Ocho millones de ciudadanos pueden ejercer ... un voto que según las encuestas tiende al cambio, un giro a la derecha. No más izquierda, muy debilitada. Ahora le toca a la derecha, según los sondeos.

