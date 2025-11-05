Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El episodio de acoso a la presidenta, Claudia Sheinbaum, visibiliza la extendida violencia sexual que sufren las mujeres en México.

El episodio de acoso a la presidenta, Claudia Sheinbaum, visibiliza la extendida violencia sexual que sufren las mujeres en México. EFE

El acoso sexual a la presidenta Sheinbaum pone el foco en la violencia machista que corroe a México

Casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual y se estima que más del 90% de los casos ni siquiera llega a denunciarse

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió una agresión sexual este martes. Ocurrió en una calle de la capital, a plena luz del día y ... bajo la atenta mirada de decenas de simpatizantes que, teléfono en mano, capturaron la escena desde distintos ángulos. Mientras la mandataria saludaba distendidamente a la ciudadanía en un breve trayecto a pie, un hombre de mediana edad, visiblemente ebrio, la abrazó por detrás, la besó en el cuello y estuvo a punto de poner sus manos sobre los senos de la jefa de Estado. En ese momento uno de los escoltas intervino, lo apartó y se procedió a su detención. El hombre, identificado como Uriel Rivera Martínez, se enfrenta ahora a cargos por delito de abuso sexual flagrante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El acoso sexual a la presidenta Sheinbaum pone el foco en la violencia machista que corroe a México