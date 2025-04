COLPISA | CORRESPONSALES Lunes, 6 de abril 2020, 08:54 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

Mascarillas especiales para los religiosos de Israel que no se quieran afeitar la barba

POR MIKEL AYESTARAN

Las autoridades rabínicas de Israel no tienen en su agenda «la retirada del bello facial», según declaró el portavoz del Rabinato, y por ello las autoridades del ministerio de Salud tratarán de adaptarse a esta situación. Responsables de Salud anunciaron en la Radio del Ejército que «estamos creando un certificado especial para máscaras … que sean adecuadas para aquellos que tengan que lucir barba». Esto supone que aquellos israelíes, fundamentalmente judíos ultraortodoxos, pero también musulmanes y algunos clérigos cristianos, que lucen barba por motivos religiosos contarán con máscaras a su medida que no les obliguen a afeitarse para poder cubrirse la boca y nariz, tal y como recomienda la última normativa del Gobierno. En Israel han muerto 51 personas y hay 8.611 infectadas y el principal foco del virus está en la comunidad de judíos ultraortodoxos.

Irán retoma su actividad comercial de «bajo y medio riesgo»

El presidente de Irán, Hasán Rohani, anunció que las provincias del país retomarán la actividad económica de «bajo y medio riesgo» el sábado, 11 de abril, y que una después este movimiento se extenderá a Teherán. Ese día 18 expira también la prohibición del transporte inteprovincial, la suspensión de las clases escolares y el cierre de santuarios y lugares de culto, con lo que podría suponer la vuelta a la normalidad.

Las actividades se habían detenido dentro del plan de choque para frenar al coronavirus, pero las autoridades iraníes estiman que es el momento de retomarlas. El número récord de personas infectadas con el virus en el país persa por día es 3.186, y el de fallecidos es 158, según unos datos oficiales que los expertos ponen en duda debido a la falta de medidas severas por parte del Gobierno.

Alemania Alemania supera la barrera de los 100.000 casos

POR JUAN CARLOS BARRENA

Alemania ha superado hoy la barrera de los 100.000 contagios registrados de coronavirus, mientras los fallecidos alcanzan casi las 1.600 personas, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que lleva la contabilidad mundial de la pandemia. La mayoría de los casos se concentra en los sureños estados federados de Baviera y Baden-Württemberg, así como en el populoso de Renania del Norte-Westfalia. El Instituto Robert Koch, que coordina la lucha contra el virus en Alemania, señaló que el número de contagiados diarios se reduce paulatinamente y que este lunes se contabilizaron 3.677 nuevos casos frente a los 5.936 del domingo.

Los ministros alemanes de Exteriores y Finanzas, Heiko Maas y Olaf Scholz, son partidarios de desarrollar y ampliar el paraguas europeo de rescate para afrontar la crisis financiera por la epidemia de coronavirus. «El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) ofrece ya ahora la posibilidad de que los países del Eurogrupo puedan captar capital juntos y en las mismas condiciones. Para Italia supondría 39.000 millones de euros en dinero fresco y para España 28.000 millones», destacan ambos políticos socialdemócratas en un artículo conjunto que publican medios alemanes. Todos esos medios pueden ser utilizados para los gastos necesarios en la lucha contra el coronavirus. «No necesitamos una troika, ni controladores, ni comisión que desarrollen programas de reforma para un país, sino ayudas rápidas y dirigidas con precisión. Eso es lo que el MEE puede ofrecer si lo desarrollamos de manera razonable, afirman Maas y Scholz.

Los presidentes de los parlamentos de Alemania y Francia, Wolfgang Schäuble y Richard Ferrand, quieren reflexionar sobre «nuevos pasos para una mayor solidaridad e integración político financiera» con motivo de la crisis del coronavirus en un artículo conjunto que publica hoy el rotativo Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Estamos convencidos de que este debate debe llevarse a cabo y de que nuestros parlamentos pueden hacer una aportación para eliminar malentendidos y avanzar unidos», señalan Schäuble y Ferrand. Ambos políticos exigen que «se movilicen y amplíen con toda la flexibilidad posible» los presupuestos europeos y el marco financiero que se establece para varios años, las posibilidades del Banco Europeo de Inversiones y el Mecanismo Europeo de Estabilidad».

Ampliar Dos personas pasean en un mirador en Berlín. Alemania ha prohibido la reunión de más de dos personas EFE

El gobierno alemán tiene previsto aprobar hoy una serie de medidas para garantizar el suministro de ropa protectora contra el virus para el personal sanitario y otras fuerzas implicadas en la lucha contra el mismo. Para ello se desea impulsar la producción nacional con garantías de facturación y precios atractivos, dijo el ministro federal de Finanzas, Olaf Scholz. Se fomentaría incluso una sobreproducción, ya que muchos países en el extranjero se encuentra a la busca de ese tipo de productos. Además, el gabinete a las órdenes de la Canciller federal, Angela Merkel, anunciará previsiblemente un nuevo paquete de ayudas para las Pymes de hasta 500.000 euros por empresa y que podría alcanzar un volumen de 300.000 millones de euros.

La crisis del coronavirus preocupa a los alemanes por los posibles reveses financieros y económicos que conlleva. Un 38% teme que la escasez de algunos artículos de higiene conduzca a un estallido de precios abusivos, según un sondeo de la Confederación de Centrales del Consumidor. La encuesta revela que un 33% teme seriamente que sus pensiones privadas pierdan valor. Pero también existe un gran temor a no recibir el tratamiento adecuado en caso de contagio por la falta de capacidades clínicas o médicas. Esto preocupan al 43% de los consultados. El jefe de la citada confederación, Klaus Müller, subrayó que, sin embargo, la mayoría de los participantes en el sondeo no se muestra demasiado preocupado por las consecuencias de la epidemia. «Esto es bueno, pero no hay que olvidar que mucha gente se encuentra agobiada por las preocupaciones financieras o de salud», dijo Müller.

Francia El país observa una ligera ralentización tanto en las cifras de fallecidos

POR PAULA ROSAS

Francia observa una ligera ralentización tanto en las cifras de fallecidos como en las de ingresos en cuidados intensivos por la Covid-19, lo que hace pensar que los efectos del confinamiento empiezan a vislumbrarse. El país galo supera ya los 8.000 muertos por la epidemia, y las unidades de reanimación están al límite, con casi 7.000 pacientes ingresados.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar el confinamiento, algo que este fin de semana, con las buenas temperaturas y el inicio de las vacaciones escolares de primavera en una parte del país, parece haberse relajado. Son muchos médicos y sanitarios que han denunciado que hay demasiada gente en las calles. Francia permite las salidas de hasta una hora al día para hacer ejercicio o estirar las piernas y, con el buen tiempo, muchos han aprovechado para dar paseos.

El justificante necesario para poder salir a la calle está disponible desde hoy en versión digital para facilitar la labor a todos aquellos que no disponen de impresora.

El gobierno francés también parece estar virando su posición con respecto al uso de mascarillas. Si desde el principio de la epidemia se ha defendido que su uso era completamente innecesario para el gran público, más allá de las personas que pudieran sentir síntomas, ahora se recomienda «para aquellas personas que lo deseen» el uso de mascarillas alternativas o caseras, y lo estudian de cara al fin del confinamiento.

Bélgica avanza hacia la estabilización de la pandemia

POR salvador arroyo

Las cifras generales de la propagación del coronavirus en Bélgica vuelven a indicar que el país se encuentra en una inercia de estabilización, aunque la batalla todavía está lejos de terminar. La curva de fallecimientos se mantiene de momento sin cambios. Este lunes se ha informado de 185 nuevos decesos en el país, lo que eleva el total a 1.632.

Sí se atenúa el número de nuevas hospitalizaciones, 420 (hoy son 5,840 las camas ocupadas). 1.257 pacientes están recibiendo tratamiento en cuidados intensivos (105 más en las últimas horas). Y de ellos 987 necesitan el apoyo de respiradores artificiales. Cuatro camas de UCI ocupadas menos que el día anterior. Al mismo tiempo sigue aumentando el número de personas recuperadas. 235 recibieron el alta el domingo y ya son 3,986 desde que estalló la crisis sanitaria a mediados de marzo. El número de positivos detectados en el país asciende a 20.814 (1.123 nuevos casos).

Ampliar Una mujer pasea en bicicleta con su hija en el JubelPark de Bruselas EFE

«Estamos avanzando hacia la estabilización, pero se deben continuar los esfuerzos durante un cierto número de semanas para volver a un nivel aceptable. La situación en los hospitales sigue siendo extremadamente intensa», ha remarcado Emmanuel André, el virólogo que ejerce como portavoz de este gabinete de crisis.

En un discurso televisado el domingo, la primera ministra Sophie Wilmes, auguró «un antes y un después del COVID-19». Y aunque consideró «alentadores» los últimos datos registrados en el país (haciendo especial incidencia en la tasa de propagación o en la de ocupación de camas en los servicios hospitalarios) incidió en la necesidad de mantear las normas de confinamiento y en la posibilidad de que éstas se prorroguen hasta al menos el 3 de mayo «aunque evaluaremos la situación semana a semana», puntualizó.

La compañía aérea de bandera en Bélgica (Brussels Airlines) ha comunicado hoy que la reanudación de todos sus vuelos, que se había anunciado para el 20 de abril, se aplaza hasta el 15 de mayo. Y entonces la oferta «será reducida, pero estable». 4.200 empleados se encuentran en estos momentos en situación de desempleo temporal por razones de fuerza mayor.

El primer ministro irlandés atenderá consultas telefónicas sobre el Covid19

POR iñigo gurruchaga

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, estaría ayudando al ente público de sanidad a responder por teléfono consultas de quienes sospechan que tienen síntomas de coronavirus, después de que el Ejecutivo del Servicio de Salud(HSE) apelase a profesionales sanitarios que no ejercen a registrarse, para reforzar sus recursos para hacer frente a la epidemia. Cincuenta mil respondieron al llamamiento.

Según cifras publicadas el domingo, 4.994 casos de infección han sido identificados en Irlanda y ha fallecido un total de 158 personas. Varadkar ejerció la medicina durante siete años, antes de dedicarse por completo a la política. Su padre, médico nacido en India, y su madre, enfermera irlandesa, se conocieron en un hospital de Inglaterra. La pareja del primer ministro, sus dos hermanas y sus cuñados trabajan en centros de salud.

Desde 2013, Varadkar no estaba registrado como médico en ejercicio, pero en marzo, cuando el coronavirus comenzó su expansión en Irlanda, se registró de nuevo, según 'The Irish Times'. Había ejercido como médico generalista, o de cabecera, en los consultorios que son la primera puerta de la estructura de asistencia sanitaria del sistema público, para casos que en principio no son urgentes.

Privados

El Gobierno irlandés ha tropezado en las últimas horas con el rechazo de médicos especialistas y gestores de la amplia red de hospitales privados- en buena parte propiedad de la Iglesia Católica-, porque los contratos ofrecidos para que el HSE se haga cargo de su gestión durante la pandemia restringen su capacidad de seguir ofreciendo servicios a clientes privados.

Varadkar es 'taoiseach', o primer ministro, en funciones desde las elecciones de febrero. Tres partidos quedaron con un número parejo de diputados. La gran sorpresa de los comicios fue el ascenso del voto al Sinn Féin, partido asociado al IRA Provisional. Los partidos tradicionales de gobierno, el Fianna Fáil, liderado por Micheál Martin, y el Fine Gael de Varadkar, estarían ultimando el acuerdo de un programa para formar un Ejecutivo de coalición.

El celo en las medidas de confinamiento de algunas regiones rusas exasperan al primer ministro

POR rafael m. mañueco

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ha calificado hoy de «inaceptable» que algunas regiones del país cierren sus fronteras con los territorios circundantes bajo el pretexto de luchar contra el coronavirus. Según sus palabras, «no hay que confundir las prerrogativas de las administraciones locales y las atribuciones que tiene el poder federal».

En su segundo mensaje a la Nación desde que comenzó la actual crisis del COVID-19, el presidente Vladímir Putin dio la semana pasada a las autoridades de todos los entes territoriales poderes adicionales y libertad para aplicar en sus demarcaciones las medidas que estimen oportunas para frenar la pandemia, explicando que la situación es muy variable según los lugares.

Mishustin ha recordado hoy que el margen de maniobra fijado por Putin ha sido adecuadamente entendido por la «mayoría» de los gobernadores regionales, quienes, según su opinión, «han sabido acometer correctamente las tareas planteadas en la actual situación». No obstante, el jefe del Gobierno ruso ha llamado la atención sobre el hecho de que algunas regiones hayan cerrado sus fronteras a vehículos y personas procedentes de otros puntos del país.

Tal han sido los casos de Chechenia (Cáucaso Norte), en donde desde el domingo no se puede entrar ni salir de la república por orden de su líder, Ramzán Kadírov, que además decretó el estado de queda por la noche, y de Cheliábinsk (Urales), que también ha cerrado sus fronteras a cal y canto, En el Kremlin aseguran que en las disposiciones anunciadas por el jefe del Estado «no se dieron tales instrucciones» ni pie para interpretar que podían adoptarse.

Además, las regiones de Krasnoyarsk, Tomsk y Norilsk, todas ellas en Siberia, han decido confinar en cuarentena de 14 días a todos aquellos que lleguen procedentes de Moscú y San Petersburgo, las dos ciudades del país más afectadas por el coronavirus. Las autoridades de estos dos territorios justifican la medida en el hecho de que «el 80 por ciento de los casos de COVID-19 en Rusia se concentran en las dos ciudades más grandes del país». En Krasnoyarsk se han habilitado incluso albergues para aislar a los llegados de Moscú y San Petersburgo que no tengan allí residencia permanente.

Según la viceprimera ministra rusa, Tatiana Gólikova, Moscú, San Petersburgo, las repúblicas de Komi (noroeste) y Buriatia (sur de Siberia) son las regiones con más infectados de coronavirus. Gólikova sostiene que el virus «fue importado desde 73 países del mundo, principalmente Italia, España, Francia, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos».

De acuerdo con los datos oficiales difundidos hoy, en Rusia se han registrado en las últimas 24 horas 954 nuevos casos de coronavirus, de ellos 591 en la capital rusa y 35 en San Petersburgo. El total de enfermos en todo el país asciende ahora a 6.343 y el de fallecidos a 47. En Moscú la cifra de infectados alcanza ya los 4.484.