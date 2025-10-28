Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paramilitares celebran la toma de la localidad de Al Fasher. AFP

Los paramilitares ocupan la última ciudad en Darfur y desatan una masacre

La toma de la localidad de Al-Fasher acaba con 500 días de asedio y la ONU ha pedido un corredor humanitario para sus 260.000 habitantes tras varias matanzas de carácter étnico

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Martes, 28 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) completaron este martes la conquista de la ciudad sudanesa de Al Fasher, capital del Estado de ... Darfur Norte. La ocupación acaba con 500 días de asedio y, según las fuentes locales, ha venido acompañada de una sucesión de masacres basadas en criterios étnicos y que afectan a los moradores no árabes. Ante la gravedad de la situación, Naciones Unidas ha solicitado espacios seguros para los 260.000 habitantes que permanecían en la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9 Fallece José Manuel Ochotorena
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los paramilitares ocupan la última ciudad en Darfur y desatan una masacre

Los paramilitares ocupan la última ciudad en Darfur y desatan una masacre