Horóscopo de Hoy: viernes 27 de marzo de 2020

Aries hoy, 26 de marzo

Marzo 21 –Abril 19

Proyecte, en común con sus amigos, más actividades. Puede tener grandes gastos inesperados. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Haga pilates, fortalece el espíritu.

Tauro hoy, 26 de marzo

Abril 20 – Mayo 20

Si está buscando el amor de su vida, está al caer. Ha ahorrado mucho gracias a un gran esfuerzo. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Si presta atención a su organismo le irá mejor.

Géminis hoy, 26 de marzo

Mayo 21 – Junio 20

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Evite gastos innecesarios. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Los rayos del sol son una fuente inagotable de salud.

Cáncer hoy, 26 de marzo

Junio 21 – Julio 22

Va a vivir el amor intensamente. Cómprese una hucha para ir guardando lo que pueda. Hay un compañero que le puede ayudar mucho. Intente comer comida casera.

Leo hoy, 26 de marzo

Julio 23–Agosto 22

Despeje los malentendidos con su pareja. No corra riesgos económicos, no es el momento. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Fuerte física y mentalmente.

Virgo hoy, 26 de marzo

Agosto 23 – Septiembre 22

Tropezará con la negativa de su pareja para ese cambio de planes. Momento propicio para invertir en el hogar. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Tomarse las cosas con calma es más saludable.

Libra hoy, 26 de marzo

Septiembre 23 – Octubre 22

Si no aclara sus sentimientos dañará a otra persona. Su economía se recompone y se estabiliza. Pierda el miedo a las responsabilidades laborales. Tiempo propicio para descansar y recargar las pilas.

Escorpio hoy, 26 de marzo

Octubre 23 – Noviembre 21

No juegue con los sentimientos de su pareja. Reponga su economía antes de gastar sin medida. Ocúpese de su trabajo, pero no se obsesione con él. No descuide su dieta y evite los excesos.

Sagitario hoy, 26 de marzo

Noviembre 22 – Diciembre 21

El entendimiento con su pareja es perfecto. Ya es tarde para arrepentirse de los gastos realizados. Buen día para hacer uso de sus influencias con los jefes. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.

Capricornio hoy, 26 de marzo

Diciembre 22 – Enero 19

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. La palabra clave en esta jornada es inversión. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. No le faltan energías para reanudar la actividad deportiva.

Acuario hoy, 26 de marzo

Enero 20 – Febrero 18

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Luche por sus intereses económicos. Hoy le encomendarán un nuevo trabajo. Haga una dieta más variada, su organismo lo necesita.

Piscis hoy, 26 de marzo

Febrero 19 – Marzo 20

Sigue en fase de enamoramientos platónicos. Las pérdidas en su economía superarán a los ingresos. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.