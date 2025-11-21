ARK MO, la oportunidad de descubrir el patrimonio de Irun de forma activa y divertida

San Vicente de Paul Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:53 Comenta Compartir

Este es un año especial para el Museo Oiasso de Irun porque se celebra el 25 aniversario del FICAB (Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa). Además de la sección oficial donde se proyectan películas sobre arqueología y patrimonio de todo el mundo, está ARK MO que es la sección educativa.

ARK MO nació en 2022 con el objetivo de animar a los y las estudiantes a crear sus propios cortometrajes sobre el patrimonio de las ciudades dando la oportunidad de conocer y difundir la herencia arqueológica e histórica de su ciudad.

Precisamente, con la idea de seguir extendiendo nuestra comunidad, hace tres cursos que San Vicente decidió participar en el proyecto ARK MO, viendo aquí otra oportunidad para mantener abiertas las puertas del aprendizaje del colegio llegando en este caso hasta el Museo Oiasso de la ciudad, e incluso, traspasándolas.

Además, este tipo de programas tienen muy buena acogida entre el alumnado porque para su realización requieren una metodología que incluye entrevistas, difusión y colaboración activa de agentes externos, trabajo de campo, visita a los monumentos, consulta de archivos, etc. La clave es sacar el aprendizaje del aula e involucrar activamente a la comunidad en la investigación y difusión del patrimonio de Irun-Oiasso y del Bidasoa.

1 /

Condiciones de participación

Para participar en ARK MO los centros escolares deben presentar en el museo Oiasso un cortometraje de un máximo de 5 minutos, teniendo de plazo hasta el 15 de octubre. Después, hay que esperar al festival FICAB, que este año se celebra entre los días 10 y 15 de noviembre de lunes a sábado, para ver las proyecciones matinales de los trabajos presentados por los colegios.

Concretamente el cortometraje de nuestros compañeros de 4º de la ESO, se presentó el miércoles 12 del mismo mes a partir de las 11h de la mañana en el Centro Cultural Amaia de Irun. Junto a los trabajos de otros colegios se pudieron visualizar películas procedentes de otros lugares como Italia, Chile, Rusia, China o Arabia Saudí.

El primer trabajo con el que participó San Vicente de Paúl se desarrolló en la asignatura de Latín, pero desde el año pasado se ha convertido en un proyecto interdisciplinar junto a la asignatura de Gizarte.

ARK MO 2025: Zubiak, Bidasoaren ateak

El Colegio San Vicente de Paúl participa por tercer año consecutivo en ARK MO. En el año 2023 el cortometraje de «Urdanibiako errotari bueltaka» se centró en el complejo arqueológico del molino de Urdanibia y el pasado curso sobre el antiguo edificio de la aduana. Excepcionalmente se presentaron dos trabajos, uno titulado «Irungo Aduana: Mugako geldialdia» y «La aduana».

Este año el alumnado de 4º ESO ha optado por el estudio de los cinco puentes internacionales de Irun: El puente Santiago, el puente Avenida, el del Topo, el de Renfe y el de Behobia.

Estas vías de comunicación son mucho más que infraestructuras; son poderosos lugares de memoria histórica. El Puente de Avenida de Irun tiene un pasado histórico y trágico. Durante la Guerra Civil Española de 1936, sirvió como vía de escape para miles de habitantes que huían a Francia. Años después, en la Segunda Guerra Mundial, fue ocupado por nazis, quienes lo usaron para entregar a refugiados republicanos al régimen franquista, simbolizando la represión y el control fronterizo.

Estudiar el patrimonio de nuestra ciudad es fundamental para los conocimientos de la ciudadanía ya que transforma la historia en algo cercano, fortaleciendo nuestra identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad. Asimismo, esta investigación nos convierte en responsables y futuros guardianes de ese legado cultural, asegurando su conservación para las próximas generaciones.

Hiru ikasturte daramatza ARK-MOn parte hartzen Ikasteko ateak zabalik edukitzen jarraitzeko asmoan, Irungo San Vicente de Paul ikastetxeak hiru ikasturte daramatza ARK-MOn parte hartzen, Bidasoako Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoan, 25. urteurrena ospatzen. ARK MO 2022an jaio zen eta proiektuaren helburua ikasleek hiriko ondare historiko-arkeologikoa modu aktiboan ezagutzea da. Parte hartzeko, ikastetxeek film labur bat, gehienez 5 minutukoa, aurkeztu behar dute urriaren 15ean baino lehenago. Ondoren, azaroan jaialdian proiektatuko da. Lan honek dakarren metodologia bat dator gurekin, ikasgelatik kanpo ikastea sustatzen duelako. Landa-lana, elkarrizketak, monumentuetara bisitak eta artxiboak kontsultatzea dira, besteak beste, jorratu diren lanak. DBHko 4. mailako ikasleek azaroaren 12an, asteazkena, aurkeztu zuten lan berria Amaia Kultur Etxean, nazioko eta nazioarteko beste proiekzio batzuekin batera. Hasieran, lana Latina irakasgaitik egin bazen ere, gaur egun diziplinarteko bihurtu da, Gizarterekin erantzukizuna partekatuz. Aurreko edizioetan, film laburrek Urdanibia errotaren gune arkeologikoa eta Irungo aduanako eraikin zaharra jorratu zituzten. ARK MO 2025 ediziorako, «Zubiak, Bidasoaren ateak» izenburupean, Irungo nazioarteko bost zubiren azterketa aukeratu dugu. Adibide gisa Avenida zubia daukagu, Espainiako Gerra Zibilean eta Bigarren Mundu Gerran paper garrantzitsua izan zuena, bai ihesbide gisa eta bai gertaera tragiko bezala. Egitura horiek memoria historikoaren leku garrantzitsu gisa aztertzen dira. ARK MOn parte hartzeak hiriaren ondarearen azterketa sustatzen du, historia hurbileko zerbait bihurtuz eta herritarren nortasuna indartuz.