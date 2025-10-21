Gure Eskola 2025-2026: Parte-hartzaileak / Participantes
Parte-hartzaileak / Participantes:
2025-2026
Jesuitak (Donostia) : Azaroak 7 | 7 de noviembre
San Vicente de Paul (Irun): Azaroak 21 | 21 de noviembre
Erain Eskibel (Donostia): Azaroak 28 | 28 de noviembre
Ekintza (Donostia): Abenduak 5 | 5 de diciembre
Salestarrak (Urnieta): Abenduak 12 | 12 de diciembre
Aldapeta (Donostia): Abenduak 19 | 19 de diciembre
La Salle Zumarraga: Urtarrilak 23 | 23 de enero
Mary Ward (Donostia): Urtarrilak 30 | 30 de enero
La Asunción (Donostia): Otsailak 6 | 6 de febrero
La Salle San Luis (Donostia): Otsailak 13 | 13 de febrero
Cristobal Bamón (Errenteria): Otsailak 27 | 27 de febrero
Ama Guadalupekoa (Hondarribia): Martxoak 6 | 6 de marzo
Toki Alai (Irun): Martxoak 20 | 20 de marzo
Santo Tomas Lizeoa (Donostia): Martxoak 27 | 27 de marzo
Mundaiz (Donostia): Apririlak 17 | 17 de abril
San Patricio (Donostia): Apririlak 24 | 24 de abril