Gure Eskola 2025-2026: Parte-hartzaileak / Participantes

Martes, 21 de octubre 2025, 10:06

Parte-hartzaileak / Participantes:

2025-2026

  • Jesuitak (Donostia) : Azaroak 7 | 7 de noviembre

  • San Vicente de Paul (Irun): Azaroak 21 | 21 de noviembre

  • Erain Eskibel (Donostia): Azaroak 28 | 28 de noviembre

  • Ekintza (Donostia): Abenduak 5 | 5 de diciembre

  • Salestarrak (Urnieta): Abenduak 12 | 12 de diciembre

  • Aldapeta (Donostia): Abenduak 19 | 19 de diciembre

  • La Salle Zumarraga: Urtarrilak 23 | 23 de enero

  • Mary Ward (Donostia): Urtarrilak 30 | 30 de enero

  • La Asunción (Donostia): Otsailak 6 | 6 de febrero

  • La Salle San Luis (Donostia): Otsailak 13 | 13 de febrero

  • Cristobal Bamón (Errenteria): Otsailak 27 | 27 de febrero

  • Ama Guadalupekoa (Hondarribia): Martxoak 6 | 6 de marzo

  • Toki Alai (Irun): Martxoak 20 | 20 de marzo

  • Santo Tomas Lizeoa (Donostia): Martxoak 27 | 27 de marzo

  • Mundaiz (Donostia): Apririlak 17 | 17 de abril

  • San Patricio (Donostia): Apririlak 24 | 24 de abril

